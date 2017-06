Schildknecht weiter an Spitze des DGB

Lüdenscheid - Bernd Schildknecht bleibt Kreisverbandsvorsitzender des DGB Kreisverbandes Märkischer Kreis.

Nahezu einhellig sprachen die Delegierten dem bisherigen und neuen Kreisverbandsvorsitzenden am Mittwoch bei der Delegiertenversammlung im Roten Saal des Kulturhauses das Vertrauen aus.

Für vier weitere Jahre wird der Lüdenscheider als Gesicht des DGB im Kreis auftreten. 24 von 26 Delegierten waren bei der Versammlung zugegen.

Drängende Themen sprach Stefan Marx, Regionsgeschäftsführer DGB Ruhr-Mark, in seinem politischen Grußwort zum Auftakt der Versammlung an. Für die Wahlen einer neuen Bezirksvorsitzenden des DGB NRW Anfang Dezember habe der Bezirksvorstand Anja Weber, die seit 2014 Landesschlichterin beim NRW Ministerium Arbeit und Soziales ist, vorgeschlagen, merkte er an.

„Deutschland schiebt einen Sanierungsstau von 300 Milliarden Euro vor sich her, die Kommunen alleine davon 136 Milliarden Euro“, beklagte Marx. Damit nähere sich der Staat der Handlungsunfähigkeit. Trotz guter Konjunkturlage könnten die Städte oftmals nur unzureichende Dienstleistungen anbieten. Als ein Beispiel nannte er die öffentlichen Schwimmbäder. Vor Ort sähen die Bürger nichts mehr, wofür es sich lohne, Steuern und Abgaben zu entrichten. „Die schwarze Null muss weg“, lautete seine Forderung. „Ein Programm zur Entschuldung der Kommunen ist dringend nötig, damit diese wieder handlungsfähig werden beziehungsweise bleiben.“

Superreiche, Topverdiener und große Erbschaften müssten stärker besteuert werden, „um auch diese Personengruppen an der Finanzierung des Gemeinwesens zu beteiligen.“ Der DGB habe dazu ein Steuerkonzept aufgelegt. Eingearbeitet sei es in das gesamte Konzept zur Zukunftssicherung des Staates.

Mit der Wahl des Präsidiums – bestehend aus Christin Spangenberg, Fabian Ferber und Stefan Marx – begann die Delegiertenversammlung. In seinem Geschäftsbericht ging Bernd Schildknecht auf die vielfältigen Aufgaben des 2013 neu organisierten Kreisverbandes als politisches Sprachrohr der DGB-Gewerkschaften ein. Von 33 000 Mitgliedern war die Rede. „Die Gewerkschaften werden auf Dauer nur stark bleiben, wenn die Mitgliederentwicklung positiv verläuft und wir wahrgenommen werden“, betonte er.

Zahlreiche sozialpolitische Themen schnitt er in seiner Rede an. Engagiert setzte Schildknecht sich für den Kampf gegen Rechts, den 1. Mai und den Antikriegstag (1. September) ein. „Wir leben in schwierigen Zeiten und wir müssen uns auch für Frieden, Freiheit und Solidarität einsetzen.“ Bis zum Stichwort Industrie 4.0 spannte der bisherige und neue Kreisverbandsvorsitzende den Bogen gewerkschaftlicher Themen. „Es wird gewaltige Veränderungsprozesse geben“, prognostizierte er. „Wir werden uns alle noch die Augen reiben.“ Sein Fazit: „Im Märkischen Kreis gibt es viel zu tun für den DGB.“

Für die Durchführung der Versammlung zeichnete Clemens Bien (Organisationssekretär DGB-Büro Hagen) verantwortlich.