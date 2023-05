Schilderwald Parkstraße: Stadt muss abrüsten – auch beim Tempo 30

Von: Thomas Machatzke

Dieser Tempo-30-Bereich auf der Parkstraße im Bereich des Abzweigs zur Gotenstraße ist aus Sicht der Bezirksregierung nicht statthaft. © Cornelius Popovici

Die Einführung eines Radschutzstreifens an der Parkstraße steht seit 2018 im Raum und soll nun also tatsächlich auch umgesetzt werden. Allerdings mit durchaus weitgehenderen Folgen für die Parkstraße als gedacht.

Lüdenscheid – Christian Hayer, Chefverkehrsplaner der Stadt Lüdenscheid, stellte am Mittwoch im Bau- und Verkehrsausschuss den Stand der Planungen vor. Die ersten Bordsteine werden angepasst, die Dinge, sie sind auf dem Weg. Und begleitet wird dieser Weg auch von der Bezirksregierung in Arnsberg, die als Verkehrsaufsicht genau auf die Parkstraße geschaut hat – und dabei manches entdeckt hat, das ihr nicht gefällt.

„Das Ergebnis der Überprüfung der gesamten Beschilderung der Parkstraße durch die Bezirksregierung hat zum Ergebnis, dass rund 70 Verkehrszeichen entfernt werden: eine Art Aufräumeffekt“, stellte Hayer fest. Dazu zählen Überholverbot-Schilder, Kurven-Schilder und auch Schilder mit Halteverboten, die die Bezirksregierung für entbehrlich hält. So weit, so unspektakulär.



Dass die Bezirksregierung allerdings auch einen Teil der Schilder streichen will, die Tempo 30 ausweisen, wird weitreichende Konsequenzen haben. Zur Erinnerung: An der Parkstraße finden sich mit der DRK-Kita, aber auch der Schule Stadtpark und dem Awo-Seniorenheim Einrichtungen, die als „schutzbedürftig“ in Verkehrsfragen gelten.

Da sich diese gut über die Straße verteilen und es zudem weitere Unfallhäufungsstellen gibt, hatte sich die Stadt vor langer Zeit dazu entschieden, Tempo 30 durchgehend von der DRK-Kita bis hinter der Einmündung Gotenstraße anzuordnen. Die Parkstraße ist seitdem zumindest bis 19 Uhr eine lange, verkehrsberuhigte Straße mit durchgängig Tempo 30.



Die Bezirksregierung hält dies nicht für zulässig. Nach Prüfung hat sie die Stadt aufgefordert, im Zuge der Einführung des Radstreifens das Tempo entsprechend anzupassen. Tempo 30 soll danach nurmehr im Bereich der Schule und des Seniorenzentrums auf einem jeweils 250 bis 300 Meter langen Teilstück gelten. Dazwischen wird wieder Tempo 50 gültig sein.



„Wir haben dargestellt, wie es zu dieser Regelung gekommen ist, und dafür gekämpft, dass es so bleibt, aber ohne Erfolg“, erklärte Christian Hayer und erntete im Bau- und Verkehrsausschuss Kopfschütteln. Auch deshalb, weil die Bezirksregierung auch im Bereich der DRK-Kita, die abseitig der Parkstraße liegt (gleichwohl gehen viele Jungen und Mädchen von der Parkstraße aus über einen Fußweg zur Kita), keine Legitimation für Tempo 30 sieht. Und auch an der Gotenstraße nicht. Hier hatte die Stadt Tempo 30 bewusst umgesetzt, weil an der Einmündung der Gotenstraße auf die Parkstraße auch zwei Bushaltestellen zu finden sind, die Schüler für den Schulbus nutzen, weil es hier zudem einen Zuweg zum Stadtpark gibt. Auch hier sagt die Bezirksregierung: Das reicht nicht aus für Tempo 30.



„Es klingt komisch. Warum macht die Bezirksregierung das? Ich verstehe das nicht“, stellte der SPD-Ratsherr Philipp Kallweit fest und schlug vor, dass sich der Ausschuss mit einem Beschluss an die Bezirksregierung wenden könnte. Christian Hayer gab dem wenig Chancen.



Radschutzstreifen soll im Juli kommen

Frank Theis von der ADFC-Ortsgruppe Lüdenscheid, der schon in der nächsten Sitzung als Sachkundiger Bürger in den Ausschuss eingeführt werden soll, schlug vor, die gesamte Parkstraße zur Fahrradstraße zu erklären. Dies, so Hayer, würde aber wahrscheinlich dazu führen, dass die Stadt die Fördergelder für den Radschutzstreifen verlieren würde.



Jens Holzrichter (FDP), Vorsitzender des Ausschusses, nannte das Vorgehen Arnsbergs „sehr unerfreulich“ und eine „drollige Maßnahme“. „Ich hoffe, dass sich nicht irgendwann ein Unfall ereignet, der uns ein Argument liefert, dass dies der falsche Weg ist“, stellte Holzrichter fest, „wenn dies umgesetzt wird und Anfragen von Bürgern kommen, bitte ich alle Ausschussmitglieder, klar darüber aufzuklären, dass diese Schnapsidee aus Arnsberg kommt.“



Im Juli soll der Radschutzstreifen baulich umgesetzt werden – dann werden die Schilder, die zu viel sind, abgebaut. Das Ende für durchgängig Tempo 30 auf der Parkstraße. Die wird dafür danach über Radschutzstreifen verfügen – und auch über eine Piktogrammkette in den Teilbereichen der Straße, die besonders schmal verlaufen. Die Piktogramme sollen Autofahrer daran erinnern, dass hier auch Radfahrer unterwegs sein können. Die 15 000 Euro, die die Piktogrammkette zusätzlich kostet, übernimmt der Fördergeber auch zu 90 Prozent.