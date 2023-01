Schießübungen an der Bellmerei: Pärchen soll Plantage betrieben haben

Von: Jan Schmitz

Teilen

Eine Cannabis-Plantage mit 366 Pflanzen in verschiedenen Wachstumsstadien soll das Pärchen betrieben haben. © DPA

Mehr als drei Jahre nachdem die Polizei an der Bellmerei eine Plantage mit fast erntereifen Cannabis-Pflanzen entdeckt hat, muss sich nun ein Pärchen aus Bottrop vor dem Landgericht Hagen verantworten.

Lüdenscheid – Die Polizei wurde im November 2019 wegen vermeintlicher Schussübungen gerufen. Als die Beamten an der Wohnung an der Bellmerei ankamen, machten sie eine erstaunliche Entdeckung – eine Plantage mit fast erntereifen Cannabis-Pflanzen.

Mehr als drei Jahre später muss sich nun ein Pärchen aus Bottrop vor dem Landgericht Hagen wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Angesetzt sind insgesamt vier Prozesstage, los geht es am Dienstag, 31. Januar.

Konkret wird einem heute 46 Jahre alten Mann aus Bottrop und einer heute 41 Jahre alten Frau aus Bottrop vorgeworfen, auf Basis eines gemeinsamen Tatplans im Herbst 2019 in ihrer damaligen Wohnung in Lüdenscheid eine Cannabis-Plantage mit 366 Pflanzen in verschiedenen Wachstumsstadien betrieben zu haben.

Insgesamt soll es sich laut Anklage um 11,3 Kilogramm Marihuana mit einem Wirkstoffgehalt von 1,4 Kilogramm THC gehandelt haben, das zum gewinnbringenden Weiterverkauf bestimmt gewesen sein soll. Bei einer Razzia am 6. November 2019 waren die Pflanzen beschlagnahmt worden. Daneben wird dem 46 Jahre alten Angeklagten vorgeworfen, gegen das Waffengesetz verstoßen zu haben.

Denn er soll – obwohl ihm bewusst war, zum Besitz dieser Gegenstände nicht berechtigt zu sein – einen Flintenlauf, einen Schlagring, eine halbautomatische Selbstladepistole Beretta 70S, eine halbautomatische Selbstladepistole Norinco 1911 A1, einen Schalldämpfer sowie Patronenmunition und Flintenpatronen besessen haben. Ein Urteil wird am 9. Februar erwartet.