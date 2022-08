„Scheiß Bullen“: 21-Jähriger legt sich mit Polizei an

Symbolbild © Thorsten Becker

Am Rande eines Polizeieinsatzes an der Marienstraße hat sich am Sonntag gegen 4.45 Uhr ein Unbeteiligter mit der Polizei angelegt.

Lüdenscheid - Die Polizei schildert den Vorfall in einer Pressemitteilung wie folgt: Eine Streife wartete mit einem Verletzten auf den Rettungsdienst. Ein unbeteiligter 21-jähriger alkoholisierter Mann baute sich mit einer Bierflasche in der Hand vor den Beamten auf und gab zu verstehen, dass er sich von der Polizei nichts sagen lasse.

Als er doch davon ging, beschimpfte und beleidigte er die Polizeibeamten laut Meldung auf Türkisch. Darauf forderten die Polizeibeamten seinen Ausweis. Nun habe der 21-Jährige richtig losgelegt: „Du Schmiertyp, Kanackenbulle, scheiß Bullen, Drecksbullen, Hurensöhne, ...“

Erneut habe er sich dabei bedrohlich vor den Polizeibeamten aufgebaut. Angesichts der erheblichen Zahl von Zeugen riefen die Beamten Verstärkung hinzu. Als die Polizeibeamten ihn wegführen wollten, begann er, um sich zu schlagen. Die Polizeibeamten überwältigten ihn. Er wehrte sich mit Tritten, Faust- und Kopfschlägen. Mehrere Schläge und Tritte trafen die Polizeibeamten. Drei Polizeibeamte und der 21-Jährige wurden leicht verletzt.

Die Beamten konnten ihn gegen seinen erheblichen Widerstand mitnehmen. Auf der Wache stellte die Polizei seine Personalien fest und brachte ihn zur Ausnüchterung im Gewahrsam unter. Er bekam Anzeigen wegen Bedrohung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen (§ 114, 115 StGB).

Unter diesen Begriff fallen auch Rettungskräfte. Das Gesetz sieht Freiheitstrafen von drei Monaten bis zu fünf Jahren vor. Die Polizei war zu der geschlossenen Kneipe gerufen worden, weil ein verletzter Mann dort an die Tür geschlagen hatte, um Hilfe zu erhalten. Der alkoholisierte Mann gab an, von drei Unbekannten an einer anderen Stelle in der Innenstadt geschlagen worden zu sein. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.