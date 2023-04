Apotheke im MK mit offener Lauterbach-Kritik im Schaufenster

Das aktuell viele Medis nicht zu bekommen sind ist Mist. Aber... Warum jammern immer die Apotheken? Wenn doch alles so schrecklich ist frage ich mich, warum bei der Apothekendichte in der Innenstadt noch nie eine insolvent gegangen ist? Scheinen alle gut leben zu können. Zumal ja einige Stadtteile, z. B. Gevelndorf, völlig unversorgt sind. Hier sollte man lieber mal tätig werden und dem Versorgungsauftrag nachkommen. Aber Apotheker sind einfach nur Kaufleute, mehr nicht. Und das ich Nasenspray nicht länger als eine Woche nehmen soll, weioch mittlerweile auch.

Ich verstehe nicht, warum es in Holland die bei uns fehlenden Medikamente gibt. Sogar oft günstiger; am Preis kann es also nicht liegen.