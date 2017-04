„Schatzkiste“: Nistkästen in Teamarbeit selbst gebaut

Lüdenscheid - Nistkästen für den heimischen Garten haben Kindergartenkinder mit ihren Vätern in einer Gemeinschaftsaktion im Familienzentrum „Schatzkiste am Annaberg“ gebaut.

Rund 35 Väter werkelten fleißig mit ihren Kindern. Diejenigen, die zuhause keinen eigenen Garten haben, werden den Nistkasten im Außengelände der Kindertageseinrichtung aufhängen.

Es herrschte ein buntes Treiben an der Annabergstraße: In der Außenanlage waren Tische aufgestellt worden, an denen gezeichnet, gesägt, geschraubt, gebohrt und gefräst wurde. Dazu waren viele Väter mit ihrem Werkzeugkasten angerückt.

Erzieher Oliver Kindel hatte das Nistkästen-Projekt, das auf große Begeisterung traf, initiiert. „Die Bauanleitung für die Nistkästen haben wir über den Naturschutzbund Nabu bezogen“, verriet er.

Im Anschluss gab es für die vielen fleißigen Handwerker ein gemeinsames Mittagessen.