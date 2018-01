Schattentänzer „Amazing Shadows“: Ein Appell an die Fantasie

Lüdenscheid - An die Fantasie ihrer Zuschauer appellierten die Tänzer der „Silhouettes“ zu Beginn ihres Schattenspektakels am Freitag im Kulturhaus: „Die einzige Grenze ist Ihre Vorstellungskraft“, lautete die Ansage.

Das Programm, das die Schattentänzer hinter der Leinwand zeigten, forderte den inneren Augen der Besucher allerdings gar nicht so viel ab: Die Silhouette einer Kuh, eines Bootes oder einer Hochzeitskutsche war schnell als solche erkannt.

Ein wenig schwieriger wurde es schon bei den Schattenrissen des Brandenburger Tores, des Eiffelturms und des Taj Mahal, die sich aus den Leibern der acht Tänzer entwickelten. Aber spätestens die Auflösung durch die bunte Projektion des Originals beendete mögliche Ausflüge und Abwege der Fantasie.

Das eigentlich Faszinierende waren deshalb die Gestaltveränderungen der acht Leiber, die sich mit wenigen ergänzenden Accessoires in alles verwandelten, was die lebensgeschichtlich angelegte Handlung verlangte: Das Abenteuer des menschlichen Lebens begann mit der Kinderstube, ging über in die Liebesgeschichte von Annie und Johnny, schilderte ihren Berufsweg und einsame Ausflüge und landete letztlich wieder beim Wunder werdenden Lebens, als die beiden Eltern wurden.

Ein reizvoller Schattenriss

„What a wonderful World“, sang ein Chor den alten Klassiker von Louis Armstrong passend zum schreienden Baby und darüber hinaus als Gesamtbotschaft der „Amazing Shadows“. Auch sonst richtete sich die Musikauswahl nach den gezeigten Lebensstationen und feierte den Einzug in das Familiendomizil: „It feels like Home“ – „Es fühlt sich an wie unser Zuhause“.

Weihnachten passte bestens dazu: Rentiere zogen den Schlitten des Weihnachtsmanns bei seiner halsbrecherischen Tour rund um die Welt. Immer wieder ergab sich die Chance für klassischen Paartanz, der auch als Schattenriss sehr reizvoll sein kann.

Die Tänzer bildeten aus ihren Leibern auch Schlüsselbegriffe dieser weitgehend heilen Welt wie Vorstellen, Familie, Geist, Licht und Zukunft. Die Blitzbesuche bei den Baudenkmälern der Welt und ihren charakteristischen Silhouetten war als Weltreise des jungen Paares in die Handlung eingebunden: Es ging in die Wüste, zu Amerikas Weltraumbahnhof und zur Tower Bridge.

Besonders intensiv besuchten die beiden Deutschland mit seinen geschichtsträchtigen Kirchen und Burgen. Geschmeidig verwandelten sich die Tänzer in diverse Schattenrisse: Schnell zu erkennen waren die Dresdner Frauenkirche, das Holstentor, Schloss Neuschwanstein.

Frankfurts Skyline, Goethe und Schiller sowie Vater Rhein und seine Töchter brauchten dagegen schon eher die farbige Auflösung.

Programm für die ganze Familie

Die familienfreundliche Botschaft ging einher mit einer weiten Altersspannweite im Publikum: Die beeindruckenden Metamorphosen der Schattenleiber auf der Bühne boten ein Programm für die ganze Familie, weshalb auch einige Kinder ausnahmsweise zum Abendprogramm ins Kulturhaus kamen.