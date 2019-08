Schätztage in der Galerie Kümmel am Wochenende

Mit Unterstützung aus dem "Bares für Rares"-Team

Detlev Kümmel lädt wieder zu Schätztagen ein.

Lüdenscheid - Für Samstag und Sonntag lädt Detlev Kümmel wieder zu Schätztagen in seine Galerie an der Volmestraße in Brügge ein. Jeweils von 11 bis 17 Uhr kann jeder, der Schmuck, Gemälde oder andere Antiquariate besitzt, diese mitbringen und bewerten lassen.