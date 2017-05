„Wanna Cry“ hat in Lüdenscheid offenbar kaum Schäden verursacht

Lüdenscheid - Die Schadstoff-Software „Wanna Cry“, mit der Cyber-Kriminelle Sicherheitslücken in privaten und geschäftlich genutzten Computern für Erpressungsversuche missbrauchen, hat in Lüdenscheid offenbar kaum Schäden verursacht.

Der Geschäftsführer des Computer- und Sicherheitsspezialisten IT Südwestfalen an der Kalver Straße, Jens Braeuker, sagt, in der Kreisstadt sei es nach seiner Beobachtung „sehr ruhig geblieben“.

Nach Braeukers Einschätzung ist das ein Zeichen dafür, dass heimische Unternehmen das „Thema sehr ernst nehmen“ und vorhandene Möglichkeiten für Updates und präventive Schutzmaßnahmen vor Angriffen von außen gut nutzen. Doch im vergangenen Jahr hätten er und seine Experten „50 bis 80 Einsätze bei heimischen Unternehmen“ fahren müssen, um akute Gefahren durch Trojaner-Software krimineller Hacker zu beseitigen.



Braeuker: „Aus unserer Sicht ist es angenehmer, per Manage-Service für unsere Kunden präventiv und beratend tätig zu sein anstatt freitagsabends ausrücken und Feuerwehr spielen zu müssen – und für Unternehmen mit Sicherheit auch.“