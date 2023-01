Schaden von 246.000 Euro: Haftstrafe für Arzt

Von: Thomas Krumm

Eine Berufungskammer des Landgerichts Hagen hat das Urteil des Amtsgerichts Hagen gegen einen Arzt aus Lüdenscheid bestätigt, der sich vor rund 20 Jahren als Facharzt in der Bergstadt niedergelassen hatte.

Lüdenscheid - Ein Schöffengericht verurteilte den Arzt am 3. Mai 2022 wegen Steuerhinterziehung und gewerbsmäßigen Abrechnungsbetrugs zu einer vollstreckbaren Haftstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten. „Da war für die Aussetzung der Strafe zur Bewährung kein Raum!“, erklärte die Vorsitzende Richterin der Berufungskammer als Fazit ihrer Urteilsbegründung.

Sie verwies mit Blick auf den ärztlichen Abrechnungsbetrug auf einen langen Tatzeitraum von 2015 bis 2019 und eine beträchtliche Schadenshöhe von mehr als 246 000 Euro: „Das waren viele Quartalsrechnungen, die da unterschrieben wurden.“ Dazu kamen vergleichbare Taten, deretwegen der Angeklagte bereits 2012 zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden war.

Das hatte ihn nicht von weiteren vergleichbaren Taten abgehalten. Der Arzt sei einschlägig vorbestraft und mehrfacher Bewährungsversager, stellte die Vorsitzende fest.

Willen zu Wiedergutmachung

Gegen das Urteil des Amtsgerichts Hagen waren sowohl der Angeklagte als auch die Staatsanwaltschaft in Berufung gegangen. Das Gericht sah aber auch für eine Strafverschärfung keinen Anlass. Sowohl die Berufung des Angeklagten als auch die Berufung der Staatsanwaltschaft wurden „als unbegründet verworfen“.

Als positiv für den Angeklagten werteten die Richter dessen Geständnis und seinen Willen zur Schadenswiedergutmachung: Er versuche trotz „angeschlagener Gesundheit“ weiterhin als Arzt Geld zu verdienen, stellte die Vorsitzende fest. Auf der Negativseite stehe die hohe Schadenssumme.

Der Arzt, der sich mittlerweile im Rentenalter befindet, bestätigte seine fortgesetzte Berufstätigkeit: „Heutzutage kann ein Arzt so lange arbeiten, wie er will.“ Mehr als den Mindestselbstbehalt darf er dabei offiziell nicht verdienen: Der Angeklagte bezifferte seine Verbindlichkeiten auf 1,8 Millionen Euro. Die Finanzbehörden warten auf die Begleichung von Steuerschulden in Höhe von 220000 Euro.

Arzt muss Schmerzensgeld zahlen

Auch wegen vermeintlicher Ärztefehler musste sich der Arzt vor Gericht verantworten. 2011 einigte sich der Angeklagte in einem Rechtsstreit mit einem Patienten wegen einer fehlerhaften Operation auf eine Schadensersatzzahlung von 15 000 Euro. Zuletzt hatte eine Zivilkammer des Landgerichts Hagen den Arzt wegen einer unzureichenden Diagnose zur Zahlung von 70 000 Euro und zu einer monatlichen Schmerzensgeld-Rente von 200 Euro an einen Kläger aus Halver verurteilt. Dieses Urteil wurde zunächst nicht rechtskräftig, weil der Neurochirurg in Berufung ging, über die vor dem Oberlandesgericht Hamm verhandelt wurde.

Approbation nicht entzogen

Einen weiteren Aspekt des Berufslebens des Arztes beleuchtete 2011 ein Rechtsstreit im Verwaltungsgericht Arnsberg: Nachdem mehrere Patientinnen von sadomasochistischen Neigungen und massivem sexuellen Missbrauch durch den Mediziner berichtet hatten, beantragte die Ärztekammer den Entzug der ärztlichen Zulassung.

Im Verlauf des Verfahrens stellte sich heraus, wie hoch die Hürden auf dem Weg zum Entzug der ärztlichen Approbation in Deutschland sind: Die Verwaltungsrichter wiesen den Antrag der Ärztekammer auf Entzug der Zulassung zurück. Bei ihrer Entscheidung orientierten sie sich an einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Mannheim, das die Hürden für den Entzug der ärztlichen Zulassung in Deutschland sehr hoch gelegt hatte: Voraussetzung sei eine „schwere, gemeingefährliche, gemeinschädliche oder von der Allgemeinheit deutlich missbilligte Straftat“, urteilten die dortigen Richter.

Das Verwaltungsgericht Arnsberg stufte die sexuellen Kontakte des Arztes zu Patientinnen als Privatsache ein. Die von weinenden Zeuginnen vorgetragenen Vorwürfe sadomasochistischer Demütigungen schafften es nicht über die hohen Hürden, die die ärztliche Zulassung schützen.

Weg zum BGH steht noch offen

Ob der Angeklagte nach der nun erfolgten Verurteilung zu einer vollstreckbaren Haftstrafe tatsächlich ins Gefängnis muss, ist allerdings offen. Zunächst kann er das Urteil noch vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe überprüfen lassen. Das kann dauern, und das Urteil kann währenddessen nicht vollstreckt werden.