20 Jahre Saunadorf: Die Schwitz-Oase am Stadtrand

Lüdenscheid - An diesem Wochenende feiert das Team der Wellness-Oase Saunadorf mit seinen Gästen den 20. Jahrestag der Eröffnung.

Die geheimen Tester, die sich im Auftrag des Deutschen Saunabundes quer durch die Republik schwitzen, sind pingelig. 2100 öffentliche Saunen, Bäder, Thermen oder Wellness-Oasen sind in Deutschland gelistet.

Seit zehn Jahren gehört das Saunadorf Lüdenscheid zu den 85 Anlagen, die sich mit fünf Premium-Sternen des Saunabundes schmücken dürfen. Am Wochenende feiert das Team mit seinen Gästen Geburtstag. Vor genau 20 Jahren gingen im Saunadorf am Nattenberg erstmals die Öfen auf Temperatur.

Der Premieren-Stress ist den Verantwortlichen noch gut im Gedächtnis. Am 3. September 1999 strömten Neugierige aus der ganzen Region zum Tag der offenen Tür. Im dunklen Anzug oder eleganten Kleid – auf jeden Fall mit Straßenschuhen – besichtigten die Gäste jeden Quadratmeter, ließen sich Häppchen zum Sekt reichen und blieben bis zum späten Abend.

„Wir haben Blut und Wasser geschwitzt“, sagt Friedrich Schmidt-Werthmann, Bäder-Chef bei den Stadtwerken. „Wir wollten doch einen Tag später unbedingt anfangen.“ Also malochte die Mannschaft die Nacht durch, putzte, hackte Holz, checkte die Technik, heizte den Pool und bestückte die Küche.

Heute sagt der Bäder-Chef: „Das war die richtige Entscheidung.“ Das Saunadorf brummte vom ersten Tag an. Seitdem haben 1,05 Millionen Menschen in Bademantel und Latschen dort den Alltag hinter sich gelassen.

"Heißester Laden der Stadt" ist kein Selbstläufer

Doch ein Selbstläufer ist der „heiße Laden“ bei weitem nicht. Der Kampf auf dem Wellness-Markt ist härter geworden, sagt Schmidt-Werthmann. Beispiel: „Früher war Hagen quasi Niemandsland.“ 20 Prozent der Saunadorf-Besucher kamen aus Hagen und Umgebung. Dann entstand dort das Westfalenbad.

„Insgesamt gibt es mehr Konkurrenz-Angebote.“ Die Stadtwerke bleiben dem Standort Nattenberg treu – und investieren. 2003 wird die Korkea-Event-Sauna errichtet, in der die Saunameister bei 95 Grad Aufgüsse zelebrieren.

Mehr über das Saunadorf

Im selben Jahr entsteht neben dem Restaurant eine Kamin-Lounge. Mit Verschärfung des gesetzlichen Nichtraucher-Schutzes stellen die Betreiber ihren Gästen 2008 eine skandinavische Grillhütte in den Saunagarten und erklären sie zur Raucher-Kota.

Investitionen in Modernisierung und Erweiterung

Drei Jahre darauf ist die erste Kamin-Lounge zu klein geworden, es gibt eine weitere, noch größere, direkt daneben. Trotzdem sacken die Besucherzahlen zwischenzeitlich von 65 000 pro Jahr auf 35 000 ab.

Die Betreiber reagieren mit einer Kürzung der Öffnungszeiten. Es gibt pro Woche zwei Ruhetage statt wie bisher nur einen. Und dann, 2017, schafft das Team unter seiner Leiterin Silke Wille-Treske eine Wende: Eine großzügige Umgestaltung der Ruheräume und der Gastronomie lässt die Kurve wieder ansteigen.

Heute rangiert das Saunadorf in einem bundesweiten Thermen-Ranking auf der Internetseite Testberichte.de mit 486 bewerteten Anlagen auf Platz 34. Durch Präsenz in Gutscheinbüchern oder durch Wellness-Arrangements für ganze Wochenenden erschließen die Lüdenscheider sich weitere Zuwächse. Silke Wille-Treske: „Wir haben monatlich rund 200 Erstbesucher bei uns.“

Lockerer und familiärer Umgangston

Die Konsolidierung nach schwierigen Jahren ist nach Einschätzung des Bäder-Chefs nicht nur einer konsequenten baulichen Erneuerung und Erweiterung des Saunadorfs zu verdanken – sondern auch dem lockeren und eher familiären Umgangston, den das Personal pflegt.

Das ist auch im Restaurant zu spüren, das sich offenbar ungebrochener Beliebtheit erfreut. 90 Prozent der Saunagäste runden ihren Wellnesstag nach Berechnung des Teams mit einem Besuch der Gastronomie ab.

23 Frauen und Männer kümmern sich um das Wohl der Saunabesucher, zwölf davon sind seit zehn Jahren dort beschäftigt, vier sogar seit der harten Stressnacht vor 20 Jahren. Das spricht für ein gutes Betriebsklima.

Teamleiterin Silke Wille-Treske bringt es für ihre Kollegen auf den Punkt: „Das ist der schönste Arbeitsplatz im ganzen Märkischen Kreis!“

Geburtstagsprogramm: Musik, Aufgüsse, Leckereien

Zum 20. Geburtstag des Saunadorfs am Nattenberg will das Team seinen Gästen etwas Besonderes bieten. Am Empfang werden die Besucher mit einem Getränk begrüßt.

Bis Sonntag gibt es speziell kreierte Aufgüsse, zum Beispiel mit finnischem Bier. Die Küchen- und Servicemannschaft legt eigens erweiterte Speisekarten mit frischen Spezialitäten aus, unter anderem mit Strohschweinkotelettes oder Thunfischsteaks. Heute wird die Anlage bis 1 Uhr in der Nacht geöffnet sein.

Die Band Chris & the poor Boys, die schon zum fünf- und zehnjährigen Bestehen aufspielte, gastiert erneut in der Anlage am Nattenberg. Am 12. Oktober soll es noch gemütlicher als sonst werden, dann findet die Kerzennacht statt.

Und am 2. November kommt der amtierende deutsche Saunameister Dominik Vasen nach Lüdenscheid und präsentiert den Erholungssuchenden besondere Geburtstags-Event-Aufgüsse.