Saunadorf beendet Corona-Pause - und streicht Wochenendzuschlag

+ © Olaf Moos Saunameister Carsten Hempler und das Team am Nattenberg wollen ihre Gäste ab Freitag wieder verwöhnen – wenn auch mit Einschränkungen. © Olaf Moos

Lüdenscheid - Fast sieben Monate lang ruhte der Betrieb des Saunadorfs am Nattenberg. Am Freitag öffnet das Team der Wellness-Oase wieder die Türen und stocht die Öfen an.