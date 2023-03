Sauna und Familienbad in Lüdenscheid jetzt länger geöffnet

Die Bäderbetriebe Lüdenscheid, ein Tochterunternehmen der Stadtwerke, haben ihre Öffnungszeiten im Sauna-Bereich angepasst.

Lüdenscheid - Mittwochs und freitags kann die Sauna nun wieder in der Zeit von 10 Uhr bis 21 Uhr genutzt werden, teilen die Bäderbetriebe mit. Bisher begann die Öffnungszeit an diesem Tagen erst um 14 Uhr. Diese Öffnungszeiten gelten auch für den Solebereich, sobald dieser nach der Instandsetzung wieder geöffnet wird.

Außerdem freut sich das Team des Familienbades, den Besuchern während der Freibadsaison erweiterte Öffnungszeiten anbieten zu können. Das Familienbad wird dann montags in der Zeit von 14 Uhr bis 21 Uhr geöffnet sowie dienstags bis freitags von 6.30 Uhr bis 21 Uhr. An den Wochenenden und an Feiertagen bleiben die Öffnungszeiten – 8 Uhr bis 20 Uhr – unverändert.

Während der Ferien in NRW hat das Familienbad wie folgt geöffnet: montags von 10 bis 21 Uhr, dienstags bis freitags von 6.30 Uhr bis 21. Uhr.

Weitere Infos gibt es auch auf der Website www.familienbad-nattenberg.de.