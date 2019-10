Magische Momente im Hemeraner Lichtgarten

Hemer - Bezaubernd und verzaubernd gleichermaßen ist der alljährlich im Herbst stattfindende Lichtgarten des Sauerlandparks Hemer. Ein Ausflug lohnt sich.

Bereits seit zehn Jahren verwandeln die international renommierten Lichtkünstler Reinhard Hartleif und Wolfgang Flammersfeld mit ihren Lichtkreationen den zur Landesgartenschau 2010 entstandenen Park in eine Traumwelt aus Licht, Farbe und guter Laune.

+ © Heike Finke

+ © Willy Finke

Im Gegensatz etwa zu den alle paar Jahre stattfindenden Lüdenscheider Lichtrouten wird hier die Natur eng einbezogen. Die Besucher fühlen sich in einen Zauberwald versetzt. In diesem Jahr begegnen ihnen dort noch bis einschließlich Sonntag, 27. Oktober, zum Beispiel Pinguine, Wäsche an der Leine und die Beine von Dolores.

+ © Willy Finke

Tausende LED-Leuchten, kleine und große Scheinwerfer, Projektionen, Lichtschläuche und Strahler kommen zum Einsatz. Bäume, Sträucher, Blumen, Gebäude und eigens geschaffene Kunstwerke erstrahlen in mystischen Farben. Traditionell aber gilt: Die aufwändigste und flächenmäßig größte Lichtinstallation ist eine Videoprojektion auf einer zehn Meter hohen Wasserfontäne direkt im Eingangsbereich, dem sogenannten Himmelsspiegel. Auf das Wasserschild werden laufend Bilder projiziert; ihnen verleiht die Wasserreflektion einen dreidimensionalen Zusatzeffekt.

+ © Heike Finke

INFO

Adresse: Hemer, Nelkenweg 7, Öffnungszeiten: Täglich ab Einbruch der Dunkelheit, Sonntag bis Donnerstag bis 22 Uhr, Freitag und Samstag bis 23 Uhr.| Eintritt (ab 16 Uhr): Erwachsene: 7 Euro, Kinder (7-16 Jahre): 3 Euro.