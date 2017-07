Dr. Matthias Heider bereitet den Bundestagswahlkampf vor: Sauerland als Zugnummer

Dr. Matthias Heider will zum dritten Mal in Folge direkt für die Christdemokraten den Wahlkreis gewinnen.

Lüdenscheid - „Mehr Sauerland für Deutschland“ – mit diesem griffigen Slogan zieht Dr. Matthias Heider nach den Sommerferien in den Bundestagswahlkampf. Das Ziel ist dabei klar umrissen: Der Lüdenscheider CDU-Abgeordnete möchte zum dritten Mal in Folge den Wahlkreis südlicher Märkischer Kreis/Olpe direkt gewinnen.

Der Flyer ist frisch gedruckt, ab August wird er an die Haushalte verteilt. „Viele Dinge laufen hier einfach gut“, sieht der Christdemokrat die Region durchaus als Beispiel für andere Gefilde. Dazu gehöre eine vergleichsweise niedrige Kriminalitätsrate. „Hier kann man sicher leben.“ Auch die wirtschaftliche Basis könne sich sehen lassen. „Wir haben eine sehr gute Beschäftigungslage mit geringen Arbeitslosenquoten.“ Mit knapp vier Prozent verfüge der Kreis Olpe nahezu über eine Vollbeschäftigung. „Die Auftragsbücher sind in den allermeisten Branchen für die nächsten Monate gut gefüllt.“ Ein ökonomisch und ökologisch vernünftiger Umgang mit den Ressourcen und der große Zusammenhalt in der ländlichen Region machten das Motto „Mehr Sauerland für Deutschland“ zu einer passenden Formel.

Die Ausgangsposition für die Union, am 24. September erneut in die Regierungsverantwortung zu kommen, sei derzeit ganz gut. „Anfang des Jahres war sie schon mal schlechter.“

Allerdings weist Matthias Heider auf die zum Teil hohen Schwankungen bei den Umfragewerten hin. „Viele Wähler werden sich kurzfristig entscheiden, und deshalb sind die aktuellen Prognosen auch kein Grund zum Ausruhen.“ Es werde nach den guten Erfahrungen aus den Landtagswahlkämpfen nach der Sommerpause auch für die Bundestagswahl eine „ausgeprägte Haustürkampagne“ geben.

Drei bundespolitische Themen rückten an der Haustür oder bei Gesprächen mit Bürgern auf Schützenfesten oder Picknicks in den Vordergrund: Innere Sicherheit, Finanzen sowie Familie.

Für den ersten Bereich habe der Bund eine Reihe von Gesetzen beschlossen, „die nun strikt angewendet werden müssen“. Außerdem würden bundesweit 15 000 Polizisten mehr eingestellt und die technische Ausstattung der Beamten verbessert.

Dass der Bundeshaushalt zum vierten Mal in Folge ohne Neuverschuldung auskommen werde, bezeichnete Heider als „gutes Signal für die junge Generation“. Diese Ergebnisse schafften Spielräume für eigene Entscheidungen in späteren Jahren. Angesichts der Steuermehreinnahmen sieht er für 2018 Möglichkeiten einer Reduzierung der Abgaben. Dabei verweist er auf einen Vorschlag der CDU-Mittelstandvereinigung zur Dreiteilung der Mehreinnahmen. Danach solle ein Drittel zur Tilgung der Schulden, ein Drittel für Investitionen und ein Drittel für Steuerermäßigungen verwendet werden. Eindeutig spricht sich Heider für ein Auslaufen des Solidaritätszuschlags im Jahr 2019 aus. „Was wir den Bürger versprochen haben, sollten wir halten. Da weicht meine Meinung von der des Bundesfinanzministers ab.“

Der dritte Punkt der Union richtet sich an die Unterstützung der Familien. „Wir wollen das Kindergeld anheben, und um jungen Familien bei der Eigentumsbildung zu helfen, auch das Baukindergeld wieder einführen.“

Um Ortskerne durch heruntergekommene Immobilien nicht weiter zu entwerten oder gar zu entleeren, spricht sich Heider für Finanzhilfen bei Sanierungs- oder Abbruchmaßnahmen aus. „Ein solches Bundesprogramm gegen Leerstände bliebe sicher nicht ohne Wirkung.“

Nach der Sommerpause wird wegen der Kürze der Zeit die Wahlkampfmaschine gleich auf eine hohe Drehzahl geschaltet.