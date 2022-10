Sauerland XXL-Party mit Mickie Krause, Julian Sommer und Co. in Lüdenscheid

Von: Leon Malte Cilsik

Mickie Krause bei der Feier zum 20-jährigen Bestehen des Saitensprungs. © Björn Othlinghaus

Nicht weniger als die „größte Mallorca- und Sommer-Party im Sauerland“ wird am Samstag, 29. Oktober, in der Lüdenscheider Schützenhalle steigen.

Lüdenscheid – „Sauerland XXL“ haben die Veranstalter Armin Klose, Inhaber des Saitensprungs, und sein Vorgänger in dieser Funktion, Marco Schulz, das Event getauft. Und das nicht ohne Grund: Bis zu 2000 Besucher können am Samstagabend in der historischen Schützenhalle feiern. „Der Vorverkauf lässt uns hoffen, dass wir diese Zahl auch erreichen“, sagt Klose, der darin auch die Bestätigung für ein gelungenes Programm sieht.



Headliner ist Mickie Krause

Denn Sauerland XXL soll der Bezeichnung „Mallorcaparty“ alle Ehre machen: Der Headliner ist Mickie Krause, mit Lorenz Büffel, Julian Sommer und Vroni kommen aber auch andere bekannte Größen von der Baleareninsel in die Schützenhalle. Auftreten werden sie laut Klose nacheinander zwischen etwa 21 und 1 Uhr. Sauerland XXL ist die erste Veranstaltung der von Klose und Schulz neu gegründeten Gastro GmbH, mit der sie zukünftig gerne regelmäßig vergleichbare Events – vielleicht auch unter gleichem Namen – in Lüdenscheid organisieren möchten.



Einlass ist am Samstag ab 19 Uhr, das Ende der Veranstaltung ist für 3 Uhr am Sonntag angesetzt. Normale Tickets kosten 23 Euro, VIP-Tickets mit einer Auswahl kostenfreier Getränke im eigenen VIP-Bereich inklusive kaltem Fingerfood-Buffet gibt es für 99 Euro. Die Tickets gibt es unter www.sauerland-xxl.de, im Klein Oho-Shop im Stern-Center, bei Lotto Nitsch und begrenzt an der Abendkasse.