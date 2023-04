Sauerland XXL-Party: Ikke Hüftgold kommt nach Lüdenscheid

Von: Julius Zentz

Star-Act der Sauerland XXL-Party: Ikke Hüftgold. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd

Mallorca- und Sommerparty in der Historischen Schützenhalle: Ikke Hüftgold und andere Partyschlager-Stars laden zur Sauerland XXL-Party am 15. April. Noch sind Tickets verfügbar.

Am Samstag, 15. April, findet die zweite Ausgabe der Sauerland-XXL-Party statt. Um 19 Uhr geht es in der Historischen Schützenhalle am Loh los. Ab 21 Uhr treten Künstler wie Ikke Hüftgold, Isi Glück, Honk oder Vroni auf. „Die erste war ziemlich erfolgreich“ sagt Organisator Armin Klose mit Blick auf die Veranstaltung von 2022. Daran wollten die Veranstalter nun anknüpfen.

Es gebe noch ein paar Karten in den Vorverkaufsstellen Klein Oho im Sterncenter, Lotto Nitsch am Sternplatz und im Werdohler Sonnenstudio an der Werdohler Straße sowie online. Die Vorverkaufskarten kosten 25,83 Euro, an der Abendkasse werden 29 Euro aufgerufen. Auch VIP-Tickets gibt es, aber nur noch sehr wenige – sie kosten 99 Euro. Der Einlass ist ab 18 Jahren. Es soll die größte Mallorca- und Sommerparty im Sauerland werden. Ikke Hüftgold hat dieses Jahr am deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest teilgenommen. Er, der Sozialwissenschaften studierte, hat sich das Spielen mehrerer Instrumente selbst beigebracht. Laut Klose gibt es „eine coole Lichtshow und Bühne mit LED-Effekten“.