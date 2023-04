1800 Gäste feiern mit Ikke Hüftgold & Co.

Teilen

Die Veranstalter sprachen am Ende von einem vollen Erfolg: Die Sauerland-XXL-Party lockte am Samstagabend 1800 Gäste in die Schützenhalle Loh – um abzutanzen, zu singen und vor allem dem Höhepunkt des Abends entgegenzufiebern.

Lüdenscheid - Ikke Hüftgold war der unumstrittene Star der Veranstaltung, dessen Hits von einem Großteil der begeisterten Menge textsicher mitgesungen wurden.

XXXL-Party mit Ikke Hüftgold, Isi Glück, Honk und Vroni in der Schützenhalle am Loh Fotostrecke ansehen

Neben „Ikke“ sorgten auch die Isi Glück und Honk für Mallorca-Feeling mitten im Sauerland. Besonders wohl fühlte sich aber Sängerin Vroni, die nicht nur den ersten, sondern auch den letzten Auftritt auf der Bühne der Schützenhalle hatte und ein echter Publikumsliebling war.