Sauerland-Center: Mann mit Bar-Hocker in Lagerraum entdeckt

Lüdenscheid - Kuriose Entdeckung in einem Lagerraum im Sauerland-Center, das derzeit umgebaut wird. Die Polizei ermittelt.

Nur kurz hatte ein Mann am Donnerstag um 13.15 Uhr die Tür zu einem Lagerraum am Sauerlandcenter offen stehen gelassen, um etwas in sein Fahrzeug zu laden.

Als er zurückkehrte, sah er einen Unbekannten, der einen Barstuhl aus seinem Lager davon tragen wollte. Er stoppte ihn und hielt den 56-Jährigen fest bis zum Eintreffen der Polizei. Die schrieb eine Anzeige wegen Diebstahls.