Sauerländer Jungs starten ihren vierten Hilfskonvoi

Von: Thomas Machatzke

Am Montagmorgen lagerte noch ein Teil der Hilfsgüter auf dem Tankstellengelände an der Talstraße und wartete darauf, in einem der drei Sattelschlepper verstaut zu werden. © Cornelius Popovici

Die Hilfe für die Ukraine geht weiter: Die Sauerländer Jungs starten mit drei Sattelschleppern ihren vierten Hilfskonvoi.

Lüdenscheid – Die Sauerländer Jungs rüsten sich für den ersten Hilfskonvoi an die Grenze zur Ukraine im Jahr 2023. Es ist insgesamt bereits der vierte Konvoi des Lüdenscheider Vereins. „Und es wird sicherlich die beeindruckendste Tour, die wir bisher auf die Beine gestellt haben“, stellt Vorstandsmitglied Thorsten Bohmann im Vorfeld fest.

Als die Planungen im Oktober begannen, plante man vorsichtig mit einem Lkw, nun sind drei Sattelzüge bis auf quasi den letzten Kubikmeter Stauraum voll geworden. „Wenn man die Geld- und Warenspenden zusammenrechnet, werden es rund 120 000 bis 140 000 Euro sein“, sagt Bohmann.

Haribo organisiert 42 Krankenhausbetten

Auch Maik Klapperich, 1. Vorsitzender der Sauerländer Jungs, zeigt sich beeindruckt von der Spendenbereitschaft. „Wir werden am Ende 74 Euro-Paletten mit Lebensmitteln und Hilfsgütern transportieren“, sagt Klapperich, auf dessen Tankstellenareal in Brügge alle Vorbereitungen laufen für den Start, der in der Nacht von Freitag auf Samstag laufen soll.

Ziel der Sauerländer Jungs ist, wie gehabt, die Caritas-Station im polnischen Lubaczow. Von dort aus werden die Hilfsgüter direkt dorthin verteilt, wo sie gerade besonders benötigt werden. Ein Lkw-Anhänger der Firma Haribo, der vom Süßwarenhersteller (Aufschrift: „Haribo hilft“) für eigens solche Zwecke umfunktioniert worden ist, wird mit 42 Krankenhausbetten beladen sein, die Haribo zur Verfügung gestellt hat. Klapperich hat dazu zuletzt bei einem Sanitätshaus in Menden 42 Matratzen für diese Betten abgeholt. Auch die sind bereits verladen.

Spedition Kempmann aus Castrop-Rauxel

Die Fahrzeuge für den vierten Konvoi stellen die Spedition Kempmann aus Castrop-Rauxel, das Transportunternehmen March aus Rheinbach und zudem die Firmengruppe Jungbluth Service & Miet und Vertriebs GmbH zur Verfügung. Von Jungbluth haben die Sauerländer Jungs am Freitag einen nagelneuen Sattelzug mit 16 Kilometern auf dem Tacho abgeholt – und direkt mit 20 Euro-Paletten Lebensmittel von Lidl in Burbach im Siegerland beladen. Die hatte der Verein von den Geldspenden gekauft.

Am Donnerstag wartet noch eine Fahrt nach Herne auf Maik Klapperich: Die Bäckerei Brinker, von der er seit Langem seine Brötchen für die Tankstelle bezieht, stiftet für den Konvoi 1,5 Tonnen Tiefkühlkuchen und Martinsbrezeln – ein kompletter Anhänger. Volker Wagemeyer, 2. Vorsitzender der Sauerländer Jungs, wird den Konvoi mit einem zusätzlichen Ford Transit begleiten, damit noch mehr Stauraum zur Verfügung steht. Insgesamt sind es 14 Personen (13 davon Sauerländer Jungs), die in der Nacht zum Samstag gen Polen starten werden.

13. Monat des Krieges

Bis dahin bleibt noch eine Menge zu tun. Doch die Sauerländer Jungs sind nicht bange – bis zur Abfahrt wird alles gut verpackt sein für einen Hilfskonvoi, der im 13. Monat des Krieges die Not der Menschen in der Ukraine ein wenig lindern soll. Die Botschaft der Sauerländer Jungs: Die Hilfsbereitschaft in Lüdenscheid ist ungebrochen. Diese Botschaft werden sie am Wochenende neben den 74 Euro-Paletten auch nach Lubaczow bringen.