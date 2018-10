Sauerländer Allerlei bei Dahlmann

Lüdenscheid - Zum achten Mal findet am Mittwoch, 31. Oktober, das Sauerländer Allerlei statt. Aus der ursprünglich angedachten Anti-Halloween-Veranstaltung hat sich mittlerweile ein gewachsenes Konzept entwickelt, bei dem die C.A.T. Lucky Frogs quasi als Gastgeber weitere Bands aus dem Sauerland einladen.

Dieses Jahr ist die Kiersper Combo XL Meier mit von der Partie. Die C.A.T. Lucky Frogs werden Klassiker aus 40 Jahren Musikgeschichte mit Songs der aktuellen Charts mischen. Zum zweiten Mal beim Sauerländer Allerlei dabei ist die Band XL Meier, die sich in ihrem Presse-Info als Coverband-Alternative bezeichnet, die mit der Auswahl der Stücke und ihrem Sound „150 Jahre Rock-Pop-Geschichte ehrlich rüberbringt und der Rockgemeinde das Trommelfell über die Ohren ziehen will.“

Das Allerlei beginnt um 21 Uhr (Einlass 20 Uhr). Tickets zum Preis von 10 Euro plus Gebühr gibt es unter anderem im LN-Ticket-Shop und bei Dahlmann. Ticket- und Sitzplatzreservierungen sind möglich per E-Mail an info@gaststaette-dahlmann.de.