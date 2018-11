"Sauerländer Allerlei" mit XL Meier

Lüdenscheid - „Sauerländer Allerlei“ im Dahlmann-Saal: Als Alternativveranstaltung zu Halloween standen die beiden Formationen XL Meier und C.A.T. Lucky Frogs auf der Bühne.

Für einen rasanten Einstieg sorgten XL Meier mit Musikern aus Halver und Kierspe. Einer der Schwerpunkte ihres Programms lag dabei auf deutschsprachiger Musik zum Mitsingen und Mitfeiern wie zum Beispiel „Verdammt lang her“ von BAP, „Sternenhimmel“ von Hubert Kah oder „Aloha Heja He“ von Achim Reichel.

Neben Frontmann XL-Wegimeier (Gesang, Gitarre) überzeugte an diesem Abend auch Sängerin Pearl C. mit ihrer markanten Stimme, die wie geschaffen ist für die Musik von Powerfrauen wie Tina Turner. Gemeinsam mit Gastsänger Tim Gijbels interpretierte sie im Duett die Ballade „One Love, One Life“ von U2, für die die beiden viel Applaus vom Publikum erhielten. Darüber hinaus betätigte sich Tim Gijbels auch erfolgreich als Solo-Sänger für rockige Nummer wie zum Beispiel „Rebel Yell“ von Billy Idol, überzeugte aber auch als Backround-Sänger beim Rock’n’ Roll-Klassiker „Twist and Shout“.

Als Zugabe präsentierten XL Meier „Skandal im Sperrbezirk“ von der Spider Murphy Gang sowie ein Medley mit Soul-Klassikern, bei dem Tina Turners „Nutbush City Limits“, gesungen von Pearl C. , den größten Raum einnahm.

Im Anschluss punkteten dann die C.A.T. Lucky Frogs mit Frontmann Christian Teske und ihrer bewährten Mischung aus aktuellen Hits und Klassikern der Rock- und Popmusik. Einmal mehr stand die Lüdenscheider Band in ihrer bewährten Besetzung auf der Bühne, neben Teske bestehend aus Olaf Essing (Gitarre, Mandoline, Backing Vocals), Dete Maerschalk (Akustik-Gitarre, Harp, Backing Vocals), Stephan Masloff (Schlagzeug, Backing Vocals), Mike Jordan (Bass) und Jan Exner (Keyboard, Piano).

Die beiden Opener der Frogs zeigten bereits eindrucksvoll, wie breit die Coverband aufgestellt ist, denn „Hollywood Nights“ von Bob Seger, ein Klassiker aus den 70-ern, ging nahtlos in „Hollywood Hills“ von Sunrise Avenue über. Weitere Höhepunkte waren unter anderem Titel wie „Johnny B“ von den Hooters, „Born This Way“ von Lady Gaga oder „Vor Evigt“ von Volbeat. Einige Elvis-Fans im Publikum konnten sich zudem über Klassiker des Meisters aus Memphis freuen, darunter „Suspicious Minds“.