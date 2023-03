Sauerfeld in Lüdenscheid: Betrunkener randaliert am Omnibusbahnhof

Von: Olaf Moos

Ein betrunkener Störenfried sorgte am Dienstag am Omnibusbahnhof Sauerfeld für reichlich Ärger – und einen Polizeieinsatz.

Lüdenscheid - Zeugen meldeten gegen 18 Uhr eine Schlägerei an einer der Haltestellen. Die Beamten trafen in einem Bus auf zwei Männer. Einer der beiden – ein 63-jähriger Lüdenscheider – war offenbar so aggressiv, dass er gefesselt werden musste.

Sein Opfer schilderte kurz darauf, an der Haltestelle von dem Tatverdächtigen fortlaufend provoziert und bedroht worden zu sein. Beim Einsteigen in den Bus riss der Betrunkene – er hatte etwa 2,5 Promille intus – den Geschädigten zu Boden und gab ihm eine Kopfnuss.

Er landete zur Ausnüchterung in einer Gewahrsamszelle der Wache. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung gegen den Mann eingeleitet.

