Sauerfeld: Barrierefreier Ausbau dauert länger

Der Fußgängerübergang über die Sauerfelder Straße in Höhe der katholischen Kirche St. Joseph und Medardus bleibt noch bis Ende des Monats gesperrt. © Prillwitz

Lüdenscheid – Der barrierefreie Ausbau des Fußgängerübergangs an der Sauerfelder Straße dauert länger als geplant. Erst Ende August soll er nun fertig sein.

Lüdenscheid – An zwei von drei Stellen ist der barrierefreie Ausbau des Fußgängerübergangs an der Sauerfelder Straße in Höhe der katholischen Kirche St. Joseph und Medardus und der Sparkasse abgeschlossen. Der Bereich unmittelbar an der vor der Kirche liegenden Ampel hingegen muss noch mit taktilen Elementen versehen werden. Aus diesem Grund bleibt der Übergang voraussichtlich noch bis Ende August gesperrt. Darauf weist der Fachdienst Bauservice der Stadt hin.

Engpässe beim Baumaterial

Ursprünglich war Ende Juli als Zeitraum für die Fertigstellung angepeilt worden. Engpässe bei der Beschaffung von Baumaterial sowie die Urlaubszeit hätten jedoch zu Verzögerungen geführt, teilte die mit den Arbeiten beauftragte Firma dem Fachdienst mit. Am 28. August soll der Ausbau aber abgeschlossen werden.

Seit dem 21. Juni ist der Übergang für Fußgänger komplett gesperrt. Passanten müssen den nahe gelegenen Übergang in Höhe der Einmündung Freiherr-vom-Stein-Straße nutzen. Die taktilen Bodenbeläge, die blinden und sehbehinderten Menschen die Orientierung erleichtern sollen, sind sowohl auf der Mittelinsel als auch im Bereich des Ampelmasts verbaut worden, der vor der Sparkasse steht.