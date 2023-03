Aktion Sauberes Lüdenscheid: So können Sie mitmachen

Am 22. April findet wieder die Aktion „Sauberes Lüdenscheid“ statt. (Archivfoto.) © Susanne Kornau

Am Samstag, 22. April, findet wieder die Aufräum- und Sammelaktion „Sauberes Lüdenscheid“ statt. Es werden noch Helfer gesucht

Lüdenscheid – Für Samstag, 22. April, ist die 22. Auflage der Aufräum- und Sammelaktion Sauberes Lüdenscheid geplant. Der Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL), der die Aktion organisiert, sucht noch Helferinnen und Helfer, teilt die Stadt mit.

Nachdem die Aktion in den Jahren 2020 und 2021 zunächst pandemiebedingt und dann im vergangenen Jahr wegen eines plötzlichen Wintereinbruchs ausfallen musste, lädt der STL in diesem Jahr wieder alle Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Vereine, Verbände und Firmen dazu ein, sich an der Aufräumaktion zu beteiligen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten für ihren Einsatz eine kleine Anerkennung.

Vor der Corona-Pandemie hatten jährlich weit mehr als 1000 Helferinnen und Helfer bei der Aktion mitgemacht. Dabei waren jeweils rund 15 Tonnen Müll gesammelt worden. Das zeige, wie groß die Bereitschaft sei, sich aktiv für eine saubere Stadt einzusetzen. Für die Sammelaktion stellt der STL Handschuhe und Müllsäcke zur Verfügung.

Wie melde ich mich an?

Interessierte können sich unter der Telefonnummer 0 23 51 / 3 65 23 24 beim STL anmelden. Unter dieser Rufnummer werden auch Hinweise über verunreinigte öffentliche Flächen entgegengenommen.