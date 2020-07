Lkw-Unfall an A45-Ausfahrt im MK: Zwei Sattelschlepper krachen ineinander

Lüdenscheid - An der A45-Ausfahrt Lüdenscheid-Süd stießen zwei Sattelschlepper zusammen. Einer der Unfallbeteiligten fuhr einfach weiter. Die Polizei sucht nach einem blauen Lkw.

Wie die Polizei erst am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Unfall bereits am Donnerstag, 2. Juli, um 10.40 an der Autobahnausfahrt Lüdenscheid-Süd. Zur Unfallzeit bog ein MAN-Lkw mit Sattelanhänger, von der A45 kommend, nach links auf die Herscheider Landstraße in Fahrtrichtung Herscheid ab.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem blauen LKW, der die Herscheider Landstraße, aus Richtung Lüdenscheid kommend, in Richtung Herscheid befuhr. Nach dem Unfall entfernte sich der blaue Lkw von der Unfallstelle. Dabei wurde die Front des Man-Lkw beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf 2.000 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und dem blauen LKW machen können werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02351/90990 zu melden.

