Jazzfreunde flanieren übers Sauerfeld

Lüdenscheid - Ein Jazzfestival, bei dem (fast) alles passte: Traumhaftes Wetter, ein ruhiger, lauer Sommerabend, Musik, die selbst diejenigen mitschnippen ließ, die nicht unbedingt auf Jazz stehen. Hunderte waren am Samstagabend auf das Gelände an der abgesperrten Sauerfelder Straße gekommen und ließen sich's gut gehen.

Die Sitzgelegenheiten auf der Wiese am Kulturhaus waren bis in die Dunkelheit gut "gebucht", dicht an dicht saßen die Jazzfestival-Gäste an den langen Tischreihen vor der Bühne.

Der sympathischen Marina and the Kats gehörte der musikalische Aufschlag. Nachdem die ursprünglich vorgesehene Band Dutch Swing College Band unterwegs nach Lüdenscheid aufgehalten worden war, musste auf der Open-Air-Bühne umdisponiert werden.

+ Entertainer Sascha Klaar sorgte in den Museen für Stimmung. © Rudewig Währenddessen scharte in den Museen die Barrelhouse Jazzband und im Kulturhaus Jimmy Reiter die Fans um sich. Auch die Stuhlreihen in der Erlöserkirche waren gut besetzt.