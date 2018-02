Santander-Bank schließt Filiale am Rathausplatz

Die Filiale der Santander Consumer Bank AG am Rathausplatz in Lüdenscheid schließt zum 6. März ihre Türen.

In einem Schreiben an die Kunden weist das Geldinstitut auf die künftig nächstliegende Zweigstelle mit persönlichem Service hin: in Hagen.

Hintergrund ist nach Angaben von Pressesprecher René Hartmann die Vereinheitlichung des Markenauftritts auf den Namen „Santander“. „Im Zuge dessen werden die Vertriebsnetze von ,Santander Consumer Bank’ und ,Santander Bank’ zusammengelegt.“

Der Kunde solle künftig nicht nur in jeder Filiale, sondern auch online alle Dienstleistungen und Beratungsangebote erhalten. Über die Anzahl der betroffenen Kunden und Mitarbeiter machte der Sprecher keine Angaben.