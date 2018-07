Überraschungen an der Stützmauer

Die Sanierung der Stützmauer an der Volme birgt auch Überraschungen.

Lüdenscheid - Die zweite Hälfte der Straße Am Brügger Bahnhof soll nach der Sanierung der Kanäle, der Asphaltierung der Fahrbahndecke und dem Bau der Gehwege Ende August fertig sein.

Das teilte Karsten Koppmeier vom Stadtreinigungs-, Transport-. und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) mit. Die erste Hälfte von der Volmestraße bis zum Feuerwehrgerätehaus ist abgeschlossen.

Dennoch tut sich auch in diesem Abschnitt noch einiges. Am Montag nahmen zwei Bauingenieure vom einem von der Stadt beauftragten Ingenieurbüro Messungen auf der Brücke vor. Auf eine Belastung von 18 Tonnen ist die kleine Verbindung zwischen der Volmestraße und Straße Am Brügger Bahnhof ausgelegt.

Ob das auch für die Zukunft reicht, soll jetzt überprüft werden. Denn wenn das angrenzende Gebiet Brügge-Ost weiter erschlossen wird, dürften dort größere Belastungen auf das Bauwerk über der Volme zukommen. „Das wollen wir natürlich im Vorfeld prüfen lassen“, sagte Koppmeier.

Wie berichtet, werden im hinteren Bereich gegenüber der Aral-Tankstelle eine Edeka-Filiale und ein Trinkgut-Getränkemarkt errichtet. Die Entwicklungsgesellschaft Ten Brinke hatte die Pläne für den Bau der beiden Geschäfte Ende April im Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt vorgestellt.

Eine weitere Baustelle ist allein aufgrund ihrer Größe und des damit verbundenen Aufwands nicht zu übersehen. Der Kopf der Stützmauer wurde bis auf drei Schichten abgebrochen und wird danach wieder neu aufgesetzt. Die Mauer darunter ist eingerüstet. Die Fugen werden ausgebessert.

„Manchmal stellt sich bei der Untersuchung aber auch heraus, dass gleich mehrere Steine aus der Wand herausbrechen. Dann ist eine großflächigere Erneuerung notwendig.“ Der Naturstein werde in die neu geschaffene Betonwand eingearbeitet. „Wir sind relativ gut im Zeitplan.“ Ob das auch für den Kostenplan gilt, wird sich noch zeigen. Veranschlagt sind 250 000 Euro.