Bewegung am Bremecker Hammer 

Ausschuss am Mittwoch

+ © Cedric Nougrigat Die Sanierung des Bremecker Hammers steht an. © Cedric Nougrigat

Lüdenscheid - Es kommt Bewegung in die Sanierung des Bremecker Hammers. Den Mitgliedern des Bau- und Verkehrsausschusses liegt für ihre Sitzung an Mittwoch (17 Uhr im Ratssaal) ein Beschlussvorschlag der Verwaltung vor, nach dem die im Haushalt 2018 ausgewiesene Sperre für die Sanierung in Höhe von 100 000 Euro aufgehoben werden soll.