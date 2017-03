Sanierung von Straßendecken

Lüdenscheid - In den nächsten Monaten – die genauen Daten stehen noch nicht fest – wird der Landesbetrieb Straßen.NRW einige Fahrbahndecken im Stadtgebiet sanieren .

Das kündigte der städtische Verkehrsplaner Christian Hayer am Mittwoch im Bau- und Verkehrsausschuss an. So soll die Bräuckenstraße bis zum Honseler Bruch eine neue Oberfläche erhalten. Wie mehrfach berichtet, war dort von der damaligen ausführenden Firma eine Naht hinterlassen worden, die dazu führte, dass in diesem Streckenabschnitt die Geschwindigkeit auf 50 reduziert werden musste.

Weiterhin soll die Talstraße in Höhe der Pöppelsheimer Mühle im Bereich der beiden Kurven saniert werden. Danach werde die zwischenzeitliche Tempobeschränkung auf 50 km/h bei Nässe aufgehoben und wieder wie früher auf 70 erhöht, sagte Christian Hayer.

Auf der Oedenthaler Straße werde unterhalb des Brückenbauwerks in Höhe der Oedenthaler Mühle die Bachverrohrung und die kleine Brücke erneuert. Eine Informationsveranstaltung zur Brückensanierung auf der Platehofstraße in Brüninghausen ist für den 30. März um 17.30 Uhr im Ratssaal anberaumt.

Am 10. Mai soll es zudem eine Informationsveranstaltung des Landesbetriebs zum Maßnahmenpaket für die Sanierung des Rathaustunnels geben.