Saunadorf erhält ein neues Gesicht

Lüdenscheid - Das Saunadorf soll ein neues Gesicht erhalten. Das teilte der Bäderbeauftragte der Stadtwerke, Friedrich-Wilhelm Schmidt-Werthmann, gestern auf LN-Anfrage mit.

Der gastronomische Bereich und der Ruheraum solle umgestaltet werden. „Wegen Umbau- und Modernisierungsarbeiten ist das Saunadorf daher vom 7. August bis zum 1. September geschlossen“, kündigte Schmidt-Werthmann an.

Mit einem zeitgemäßen Stil werde das Saunadorf nach dem „Refreshing“ aufwarten. „Damit setzen wir nach innen und außen auch ein deutliches Zeichen, auf dem bekannten hohen Niveau weiterzumachen.“ Ein Zeichen auch gegenüber Spekulationen, die vor gut einem Jahr aufgekommen waren, wonach das Saunadorf schlechte Perspektiven für die künftige Entwicklung aufweise.

Nach Protesten gegen reduzierte Öffnungszeiten hatte im Mai 2016 der Verwaltungsrat des Bäderbetriebs Lüdenscheid darauf reagiert und die geplante Reduzierung eingeengt. Hintergrund waren rückläufige Besucherzahlen und betriebswirtschaftliche Gründe.

Das 1999 in Betrieb gegangene Saunadorf hatte in Spitzenzeiten rund 65 000 Besucher pro Jahr. Im vergangenen Jahr waren es aber nur noch 45 000, berichteten die LN. J my