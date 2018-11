Rathaustunnel: Röhrenwechsel mit Hindernissen

Lüdenscheid - Der Wechsel von der linken in die rechte Röhre des Rathaustunnels hat am Montagabend für Stau im Berufsverkehr gesorgt.

Fast alle Vorbereitungen für den Röhrenwechsel des Rathaustunnels waren am Montagmittag getroffen. Baken standen bereit, an der Kölner Straße in Höhe der Sauerfeld-Kreuzung wurde die bestehende Ampel durch einen Baustellenampel ersetzt. Noch nicht ganz fertig waren die Markierungen, die nun den Autofahrern den Weg in die linke Tunnelröhre Richtung Altenaer Straße weisen.

Am Morgen hatte das Wetter den Zeitplan durcheinander gebracht. Für die Aufbringung der Markierungen musste die Fahrbahn trocken sein, doch es hatte die gesamte Nacht geregnet. Trotzdem ging das Team des Landesbetriebs Straßen.NRW davon aus, die Umlegung des Verkehrs von der rechten auf die linke Seite noch hinzubekommen.

+ Diese Tunnelröhre soll ab Dienstag frei für den Verkehr sein. © Martin Messy

Damit dürfte auch ein Ärgernis für viele Autofahrer wegfallen – die Ampel am Ende der rechten Röhre Richtung Eselsrücken, die immer wieder für lange Rückstaus sorgte.

Olaf Bühren vom Landesbetrieb erklärte dazu: „Die Ampeln und ihre Phasen werden bei unseren Straßenbaustellen von einem unabhängigen Ingenieurbüro geprüft. Es äußerte an dieser Stelle Sicherheitsbedenken wegen des Verkehrs aus der Gasstraße. Die Ampelphasen sind nach der Einrichtung einer Baustelle anders als üblich. Das kann zu Schwierigkeiten führen.“