Sauerland-Center in Lüdenscheid: Unternehmer investiert sechsstelligen Betrag

Von: Fabian Paffendorf

Teilen

Neben der Kompletterneuerung der Aufzüge steht auch eine Erweiterung der Schächte in die neunte Etage des Gebäudeturms auf dem Plan. © Cedric Nougrigat

Die Sanierungsoffensive am und im Sauerland-Center geht in die nächste Phase. Neben den Baumaßnahmen, um der Fassade des Stadtturms eine neue, zeitgemäße Optik zu verschaffen, haben nun ebenfalls Arbeiten an der Aufzugsanlage begonnen.

Lüdenscheid – Neben der Kompletterneuerung der Aufzüge steht auch eine Erweiterung der Schächte in die neunte Etage des Gebäudeturms auf dem Plan, wie Center-Eigentümer Musa Arisoy im LN-Gespräch bestätigt. „Bisher war es nur möglich, über die Aufzüge die achte Etage zu erreichen, nach der Erweiterung werden die Aufzüge bis ganz nach oben fahren können“, sagt der Lüdenscheider Unternehmer. Für die Erneuerung der technischen Gesamtanlage wären zwei Möglichkeiten infrage gekommen. „Bei der ersten Option hätte es dann so ausgesehen, dass keine Schachterweiterung umgesetzt worden, aber während der Bauphase weiterhin einer von zwei Aufzügen im laufenden Betrieb gewesen wäre“, erklärt Arisoy.

Bei der zweiten Option – jene, die aktuell umgesetzt werde – habe ein Durchbruch für die Schachterweiterungen die Folge, dass einige Zeit keiner der beiden Aufzüge nutzbar sei. Nach Absprache mit den Mietern habe man sich für diese Maßnahme entschieden. „Voraussichtlich für die nächsten acht Wochen wird daher kein Aufzug im Sauerland-Center fahren können“, so der Eigentümer, der hinzufügt, dass für die Aufzugerneuerung eine mittlere sechsstellige Summe an Investition aufgewendet werde.

Glasbruch nach Fehlern beim Vermessen

Dass der angedachte Zeitplan für die Sanierungsarbeiten eingehalten werden kann, sei anzunehmen, denn sämtliche Elemente, die benötigt würden, seien noch vor Weihnachten geliefert worden. „Keine Selbstverständlichkeit in der aktuellen Situation, bei der Lieferschwierigkeiten und -verspätungen an der Tagesordnung sind“, sagt Musa Arisoy. Auf der anderen Seite, nämlich bei der Fassadenerneuerung, hätten sich kleinere Probleme eingeschlichen. Denn beim Einglasen von Fassadenelementen in der dritten Etage des Centers seien beim Vermessen Fehler gemacht worden. Die Konsequenz: drei von vier gläsernen Elementen sind deshalb zu Bruch gegangen. „Wir haben die Teile aber nachbestellt und sie sollten in den nächsten Wochen auch geliefert werden“, sagt Arisoy. Um sie anzubringen werde aber darauf verzichtet, erneut den betreffenden Teil des Gebäudes einzugerüsten – „Wir machen das dann eben mit einem Steiger“.

Hinsichtlich der neuen Glasfassade der prominenten Lüdenscheider Immobilie werde zudem in den kommenden Wochen mit den Arbeiten auf der Ebene des Erdgeschosses begonnen – dort werden blaue Glaselemente verbaut. Zum Einzug des Sozialamtes der Stadt Lüdenscheid ins Sauerland-Center, der zum Monatsende ansteht, hofft der Eigentümer, dass soweit dann alles fertig ist auf der Etage.