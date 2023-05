Um Autofahrer abzuschrecken: Fuelbecker Straße wird nicht saniert

Von: Fabian Paffendorf

An mehreren Stellen der Fuelbecker Straße wird’s eng, wenn der Verkehr aus beiden Richtungen fließt. © POPovici

Die Stadt Lüdenscheid befürchtet, dass eine Erneuerung der Fahrbahndecke an der Fuelbecker Straße das Verkehrsaufkommen erhöhen könnte. Als Anliegerstraße ist diese auch nicht für den Ausweichverkehr geeignet.

Lüdenscheid – Zu eng, nur schwer einsehbar und überwiegend marode. Insbesondere bei Gegenverkehr birgt die Fuelbecker Straße für Verkehrsteilnehmer besondere Gefahren. Für die Stadt Lüdenscheid kommt aber eine Sanierung der Strecke nicht infrage, denn man befürchtet, dass sich das Verkehrsaufkommen dadurch noch weiter erhöhen würde.

Seit der Vollsperrung der Altenaer Straße im Bereich des Fallbettes der Rahmedetalbrücke wird die Fuelbecker Straße vermehrt von Autofahrern als Ausweichstrecke genutzt – auch wenn die Stadt Lüdenscheid ausdrücklich darum bittet, davon abzusehen. Nicht nur ist die enge Straße in einem katastrophalen Zustand, auch handelt es sich um eine Anliegerstraße. „Als solche ist sie überhaupt nicht für ein vermehrtes Verkehrsaufkommen geeignet“, sagt Stadtsprecher Sven Prillwitz. Es liege also in der Natur der Sache, dass es immer wieder zu potenziell gefährlichen Begegnungen von Autos auf der Strecke kommt.

„Der STL hat Schlaglöcher in den vergangenen Monaten immer mal wieder ausgebessert. Mehr als ,Flickschusterei‘ ist aktuell aber aus mehreren Gründen keine Option“, sagt der Stadtsprecher. Zum einen handele es sich bei der Fuelbecker Straße um einen besseren Feldweg, der bewusst nicht auf große Verkehrsmengen ausgelegt sei. Man wolle im Interesse der Anwohner das auch so belassen. Hinzu komme das Wohngebiet am Vogelberg, dessen Baustraßen noch nicht komplett erschlossen seien und noch nicht über Gehwege verfügten. Auch deswegen sollte das Verkehrsaufkommen hier niedrig gehalten werden. An anderen Stellen im Stadtgebiet, die für die Allgemeinheit freigegeben und damit wichtiger seien, bestehe ebenfalls Sanierungsbedarf. „Wir reden hier also auch von Prioritäten und der Verteilung beziehungsweise Einteilung finanzieller Mittel“, erklärt Prillwitz.

Die Möglichkeiten der Stadt Lüdenscheid hinsichtlich der Fuelbecker Straße seien begrenzt. Eine Option eingreifen zu können, wäre allerdings mit Schildern auf die Schäden hinzuweisen und damit Verkehrsteilnehmern zu signalisieren, dass sie dort langsam und besonders vorsichtig fahren sollten. „Eine andere Möglichkeit bestünde darin, hier Tempo 30 einzuführen und den Verkehr verstärkt zu kontrollieren. Womit sich jedoch die Frage stellt, wo genau die Polizei auf der schmalen Straße Kontrollpunkte einrichten soll beziehungsweise wo sich ein Radarmessgerät platzieren ließe“, sagt Prillwitz.

Geschwindigkeitskontrollen seien aber in erster Linie Sache der Polizei. Allerdings käme von der Seite der Stadt der Einsatz des sogenannten „Enforcement Trailers“ im Bereich von „Nanni´s Kirchhahn“ infrage. An anderen Teilen der Strecke bestehe aufgrund der Gegebenheiten wohl auch keine Möglichkeit, Kontrollen durchzuführen.

2020 hatte die Stadt immerhin im Bereich um die Gaststätte auf Drängen der Betreiber das Tempolimit von 50 auf 30 herabgesetzt. Die fürchteten um die Sicherheit ihrer Biergartengäste.