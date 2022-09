Geburtsstunde der Marke „Gemelli Profumo“

Sandro D’Agostino aus Lüdenscheid kreiert seine eigenen Parfüm-Kreationen

Von: Kerstin Zacharias

Der Lüdenscheider Sandro D’Agostino hat sich einen Traum erfüllt und seine Leidenschaft für schöne Düfte in eigene Parfüm-Kreationen umgesetzt. © Zacharias, Kerstin

Seine Liebe zu schönen Düften begleitet ihn, seit er denken kann - nun hat sich Sandro D‘Agostino einen Traum erfüllt: In Eigenarbeit hat der Lüdenscheider seine eigenen Parfüm-Kreationen auf den Markt gebracht.

Lüdenscheid - „Das hat mich schon von klein auf fasziniert“, sagt Sandro D’Agostino. Ob das Parfüm der Mama, ein spezieller Duft im Urlaub oder bei besonderen Ereignissen: Der 34-jährige Lüdenscheider hat ein Faible für schöne Gerüche. Nun hat sich der dreifache Familienvater einen Traum erfüllt und seine eigenen Parfüm-Kreationen auf den Markt gebracht.

„Für mich gehört ein Parfüm dazu wie das Tragen einer Uhr“, macht D’Agostino deutlich. Und so spiegelte sich seine Leidenschaft schon früh in einer Sammlung von Düften und Flakons wider. „Mein ganzes selbst verdientes Geld ist früher in den Kauf von Parfüms geflossen. Und auch wenn die Flakons leer waren, konnte ich mich nicht davon trennen.“

Doch irgendwann war dem gelernten Groß- und Einzelhandelskaufmann, der bei der Insta GmbH beschäftigt ist, das „Tragen“ eines Duftes allein nicht genug. „Ich begann mich damit zu beschäftigen, woraus sich ein Parfüm zusammensetzt, welche Bestandtteile in ihm enthalten sind“, erinnert er sich.

Intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Parfüm

Basis-, Kopf- und Herznote – D’Agostino nutzte die neu gewonnene Zeit in der Pandemie, um sich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen, zu recherchieren, sich einzulesen und irgendwann die ersten Duftnoten zu bestellen. „Das war gar nicht so einfach und man stößt als Privatmann dabei auch schnell an seine Grenzen“, erinnert er sich beispielsweise an die Schwierigkeit, die Öle und Aromen in kleinen Mengen zu bekommen.



Doch irgendwann wurde er fündig und begann im Keller seines Hauses – inmitten von kleinen Fläschchen, Glaskolben und Pipetten – die ersten Düfte zusammenzumischen. Nach Monaten des Ausprobierens war der erste Duft schließlich geboren: „Romeo“, benannt nach seinem Sohn, ein männlicher Duft nach Bergamotte und Schwertlilie, schwarzem Pfeffer, Vanille und Lavendel. „Das bist du“, war denn auch die erste Reaktion seiner Frau.

Geburtsstunde der Marke „Gemelli Profumo“

Auch sein Umfeld reagierte positiv: „Wenn ich durch die Firmenräume laufe, dann wissen die Kollegen schon: Da kommt Sandro. Ich bekomme also immer Rückmeldungen auf einen Duft.“ Und irgendwann auch erste Anfragen: „Ich wurde gebeten, mal ein Fläschen abzufüllen. So hat sich das dann alles langsam entwickelt“, erinnert sich der 34-Jährige an die Geburtsstunde seiner Marke „Gemelli Profumo“.

Ein eigenes Label, Etiketten, Werbung und Geschenkkartons – bei Sandro D’Agostino entsteht nach eigener Aussage alles in Eigenarbeit. Nach dem „weiblichen Gegenstück“ namens „Aurora“ – benannt nach seiner Tochter –, hat der Lüdenscheider in den vergangenen Monaten sogar eine ganze Serie unter dem Namen „Veni. Vidi.Vici“ (Ich kam. Ich sah. Ich siegte) kreiert – mit einem Männer-, Frauen- und Unisex-Duft.



Nach anfänglichen Schwierigkeiten und dem einen oder anderen Anfängerfehler hat D’Agostino viel dazugelernt, weiß mittlerweile, wo er seine Materialien beziehen und sich beispielsweise seine Basisnoten bestellen kann.

Eine Internetseite mit Online-Shop unter dem Namen seiner Marke, ein Instagram- und Facebook-Account und eine kleine Anzahl von Hoodys und T-Shirts mit seinem Label sollen für noch mehr Bekanntheit der Marke „Gemelli Profumo“ sorgen.

Traum von einem eigenen Laden

„Mein Traum wäre ein kleiner Laden, in dem ich meine Produkte verkaufen, aber den Menschen auch zeigen kann, wie sie entstehen“, sagt Sandro D’Agostino. „Und ich weiß auch schon ganz genau, wie dieser aussehen soll.“