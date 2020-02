Sie liebt den Nusskuchen ihres Vaters

+ © Rudewig Sandra Da Vina stellte im Kulturhaus ihr Kabarettprogramm vor. © Rudewig

Lüdenscheid – Mit Tipps und Weisheiten rund um das Erwachsenwerden entließ die Kabarettistin Sandra Da Vina am Donnerstagabend ihr Publikum in die kalte Winternacht. Als vierte Bewerberin trat sie nach Kolja Fach, Nikita Miller und Jean-Philippe Kindler im Wettstreit um die „Lüsterklemme“ an.