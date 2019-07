Sandkasten-Streit: Lüdenscheider Kitas leiden unter Sand-Erlass

Lüdenscheid - Kitas leiden unter dem Sand-Erlass des NRW-Umweltministeriums. Sandkästen müssen jetzt jährlich frischen Sand bekommen - aus hygienischen Gründen. Doch mit den Kosten sind die Kitas überfordert.

Ein Erlass des NRW-Umweltministeriums sorgt seit einiger Zeit für Unruhe in den Kitas. Seit Ende 2018 sind sie verpflichtet, einmal jährlich, statt wie bislang alle zwei Jahre, den Sand in den Sandkästen zu wechseln (die LN berichteten).

„Das ist inhaltlich zu begrüßen“, kommentiert der langjährige Kinder- und Familienpolitiker Gordan Dudas (SPD). „Eltern erwarten zu Recht gute hygienische Bedingungen in Kitas, und das gilt natürlich auch für den Sandkasten. Daher ist ein regelmäßiger Austausch des Kita-Sands wichtig“, so der heimische SPD-Landtagsabgeordnete. Daher leiste der Erlass einen wichtigen Beitrag zur Hygiene, bringe aber zugleich eine Belastung für Kitas mit sich. Auf den zusätzlichen Kosten für den jetzt jährlichen Austausch blieben die Kitas jedoch sitzen, so Dudas.

Während seiner Besuche in zahlreichen Einrichtungen sei er bereits mehrfach auf das Problem angesprochen worden. „Mehrere Tausend Euro müssen zusätzlich gestemmt werden, das fällt bei vielen Kindertagesstätten deutlich ins Gewicht.“ Dies gelte gerade vor dem Hintergrund der weiter unzureichenden Kita-Finanzierung.

Mit Spannung erwartet er daher die Novelle des Kinderbildungsgesetzes, kurz KiBiz, durch die Landesregierung. Der bisher vorliegende Referentenentwurf habe viele Kitas und Träger enttäuscht. Und es bleibe die Frage: „Wer zahlt für neuen Kita-Sand?“

Mit einer Kleinen Anfrage will der heimische Landtagsabgeordnete der Frage nachgehen. „Die Landesregierung muss sich der finanziellen Mehrbelastung durch den Erlass bewusst sein und dies bei der Kita-Finanzierung mit berücksichtigen“, sagt Dudas.