Lüdenscheid - Sandburg und reichlich Livemusik am Lüdenscheider Bahnhof hatte das Event „This is a f**king Open Air“ zu bieten.

Irgendwie wunderbar ist die Verwandlung einer Freifläche auf dem Bahnhofsgelände, auch wenn der mithilfe von 200 Tonnen Sand entstandene Strand noch immer nicht am Meer liegt. Da einige Kinder unter den Besuchern waren, entstand aber immerhin eine Sandburg, die allerdings in großer Gefahr schwebte, zertrampelt zu werden.

„Some kind of wonderful“ sang am Samstagabend auch Matze Voigt – „the Voice of Brühl“ und Sänger der Duffboyz, der Hauptband an einem Tag voller Musik unter dem Titel„This is a f**king Open Air“. Ihm zur Seite standen an der Gitarre Helmut „The Hell“ Kaiser und am Bass der staunenswert ausschauende Bassist Jan „das Beast“ leGrow.

"This is a f**king Open Air" Zur Fotostrecke

Rhythmisch hielt derweil Dieter „Ufftata“ Mooskane am Schlagzeug Kurs auf harten Rock und Rock’n’Roll. Stilistisch und lautstärkemäßig blieben die vier Jungs aus dem Rheinland ihrem Stil auch dann treu, wenn eine eher sanfte Ballade wie Adeles großartiges „Rolling in the Deep“ auf dem Programm stand. Otis Reddings Arbeitslosen-Klassiker „Sittin’ on the Dock of the Bay“ vertrug die Behandlung halbwegs – für den „Jailhouse Rock“ war musikalisches Vollgas durchaus angemessen.

Fürchterlich und irgendwie beeindruckend zugleich waren die üppigen Tattoos des Bassisten, der auch ansonsten ein echter Hingucker war. Viele Besucher trugen ebenfalls die Unsitte solcher Selbstverschandelung auf dem Leib - es handelt sich bei diesem Phänomen offenbar um eine radikale Veränderung von ästhetischen Urteilen und Sehgewohnheiten.

Die Bands „Equa Two“ und „Flyin’ Erkan“ hatten den Sandboden für die Abendmusik bereitet, und das Gelände bot genug Abwechslung, um sich auch in den Umbaupausen gut zu unterhalten. Da war zunächst der feinsandige Untergrund, der zum Barfuß-Laufen einlud.

Veranstalter Ioannis Tsilikas freute sich, dass die dem Getränkeservice dienenden Holzhütten in Eigenarbeit geschreinert werden konnten. Auch die unverzichtbaren Mülltonnen standen nicht grau in der Gegend rum, sondern waren von einer Künstlerin ansprechend gestaltet. Selbst die ausgehängten Getränkekarten kamen von einem Kalligrafen.

Doch all das verblasste vor einer Sonne, die ihrerseits alles gab, um dem halbtägigen Event die nötige Heiterkeit zu verleihen.