Der vorerst letzte Poetry-Slam im Kulturhaus

Lüdenscheid – Einmal noch, dann ist Sommerpause: Am Samstagabend moderiert Marian Heuser wieder den WoW-Poetry-Slam im Kulturhaus.

Um 20 Uhr beginnt am Samstagabend im Kulturhaus der WoW-Poetry-Slam Nr. 33, moderiert wie auch die 32 davor von Marian Heuser.

Die Ausgabe Nummer 33 ist auch der letzte Profi-Poetry-Slam vor der Sommerpause. Sechs Bühnenliteraten, unter ihnen gleich zwei Landesmeister, treten mit ihren selbst geschriebenen Texten gegen einander an – und das Publikum ist die Jury.

Unter der kurzweiligen Moderation von Marian Heuser gilt es, nur mit Worten zu überzeugen, zu berühren, zu bewegen und zu amüsieren. Es gewinnt am Ende derjenige, der in nur sechs Minuten die größte Begeisterung im Saal auszulösen vermag. Zur 33. Ausgabe von „World of Wordcraft“ kommen diesmal unter anderem Florian Wintels aus Bielefeld, Rita Apel (Bremen) und Florian Stein aus Bochum.

Stein schreibt über das, was weh tut, was man weder hören noch sehen möchte, doch wenn der Bochumer Lyriker die Bühne in eine Kulisse aus Alltagstrott, naive Romantik und philosophischen Gespräch beim Bier am Kiosk verwandelt, bleibt nichts anderes übrig, als gebannt zuzuhören.

Dem Sieger oder der Siegerin winken neben der „Goldenen Feder“, designed von der Lüdenscheider Künstlerin Claudia Bäcker-Kirmse, eine Autorengage in Höhe von 150 Euro von den Lüdenscheider Nachrichten.

Für die Veranstaltung gibt es noch Karten an der Abendkasse.