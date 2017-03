Nachtflug vom Stock bis zum „Lönne“

Lüdenscheid - Samstagabend gegen 21 Uhr fällt in 13 Klubs, Bars und Kneipen Lüdenscheids der Startschuss für eine Nachtflugparty.

Die Leute wollen und sollen auch zwischen den Kneipen hin und her wandern“, hoffen die Organisatoren um Jürgen Wigginghaus und Oliver Straub auf eine gute Resonanz, auch wenn heute Nacht möglicherweise Schirm und Jacke zum Gepäck gehören.

Musikalisch werden vom Schlager über Rock und Blues bis hin zu Latino-Pop und Jazz jede Menge Alternative geboten. Mit dabei sind die Altdeutsche Bierstube, Graf Galerie und das Lönneberga.

Die Band „Das Wunder“ spielt in der Alten Druckerei. Musik gibt’s auch im Wirtshaus Budde, im Reidemeister, im Stock, im Saitensprung, in der Tanzschule S, im Extrablatt, im Eigenart, in der Neuen Heimat und im Dahlmann-Saal. Der Eintritt zum Nachtflug kostet an der Abendkasse in den Klubs 14 Euro.

Die Tickets werden dann heute Abend ab 20 Uhr gegen die Nachtflug-Bändchen umgetauscht, die zum Eintritt in alle beteiligten Bars und Kneipen berechtigt.