Harmonische Stimmung auf der Wiese

Lüdenscheid - Halbzeit im Kultpark: Drei Wochenenden sind vorbei, weitere drei folgen noch. Der Anspruch „Lüdenscheid trifft sich“ an die Donnerstage, an denen namhafte Coverbands auf der Bühne im Kulturhausgarten aufspielen, erfüllt sich.

Mittlerweile gibt es Stammgäste, aber auch viele neue Kultpark-Fans finden den Weg zu den Konzerten und verbreiten insgesamt eine harmonische Stimmung. Veranstalter Oliver Straub hielt Wort und sorgte für Abwechslung im kulinarischen Angebot. So war am Donnerstagabend zum üblichen Angebot ein Kölner Burgerbrater auf dem Gelände, dessen Burger viel Beifall fanden. „Der war auch beim Streetfood-Festival. Seitdem versuchen wir hin und wieder, gemeinsam was zu machen“, so Straub.

Am Samstagabend sind bei freiem Eintritt wieder Newcomer und Originale auf der Kultpark-Bühne. „Drei schicke Jungs, laute Musik, schweißnasse T-Shirts, Melodien, die im Kopf bleiben, und ein lästiger Punkt im Bandnamen“ – so charakterisieren sich Punktantonio, die heute Abend aufspielen. Die drei Odenwälder Musiker kennen sich schon lange, sind seit 2012 in dieser Konstellation unterwegs und spielen und singen englischsprachige Rockmusik. Mit dabei sind auch Eleveta mit alternativem Rock und Pop sowie die Dortmunder Formation Vocuz mit der klassischen Besetzung Gesang, Gitarre, Schlagzeug und Bass. Sie spielen deutschsprachigen Rock. Der Eintritt ist frei, Einlass ab 18 Uhr, Beginn gegen 19 Uhr.

Nächsten Freitag folgt mit dem Auftritt von Fools Garden der Höhepunkt des Kultparkfestivals. Karten gibt es noch für 17 Euro plus Gebühr im Vorverkauf, unter anderem im LN-Ticketshop an der Schillerstraße, sowie an der Abendkasse für 22 Euro. Da auch hier mit Rücksicht auf die Anwohner um 22 Uhr der „Stecker“ gezogen wird, beginnt um diese Zeit im Eigenart an der Hochstraße die offizielle Aftershow-Party, bei der sich die Fools-Garden-Musiker gern unters Volk mischen. Für die Musik sorgen bei der After-Show-Party Sticky Fingers als Spezialisten für Acoustic-Cover. Das Repertoire reicht von Kings of Leon bis Metallica.