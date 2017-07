Uwe Lal kommt zum Kinderfest

Lüdenscheid - „Das Kult-Park-Festival soll eine Mischung aus Kleinkunst, Kultur und Musik mitten im urbanen Raum sein. Deswegen wurde bewusst dieser Ort gesucht und gefunden“, schreibt Veranstalter Oliver Straub im Vorwort des soeben druckfrisch am Markt aufliegenden Programmheft.

Am Donnerstagabend wurde das fast 50 Seiten starke Heft erstmalig unter die Besucher gebracht. Es gibt einen guten Überblick über die rund 50 Künstler und Musiker, die an den insgesamt 19 Festivaltagen Lüdenscheid besuchen werden. Ob der „Plan B“, bei Regenwetter in den Stock samt alter Druckerei auszuweichen, zum Tragen kommt, wird, so heißt es im Veranstaltungsheft, am Tag der Veranstaltung über www.kulturpark.eu kommuniziert. Dort gibt es auch eine entsprechende App.

An den Donnerstagen gibt es grundsätzlich nur eine Abendkasse. Günstiger kommt weg, wer sich ein Saisonticket in einer der Vorverkaufsstelle (LN-Ticketshop, Schöneborn oder Burger King) kauft. Freitags und samstags ist der Eintritt frei. Einzige Ausnahme ist der Top-Act mit der Band Fools Garden am Freitag, 4. August. Einlasszeiten auf das Gelände sind donnerstags ab 18.30 Uhr (Beginn der Konzerte: 19 Uhr), und an den anderen beiden Tagen ab 18 Uhr.

Für den 13. August (Sonntag) ist im Kulturhauspark erneut ein groß angelegtes Kinderfest geplant. Mit dabei sind unter anderem der Kinderliedermacher Uwe Lal sowie Zauberer Alex, der Luftballonfiguren für die Kinder bastelt. Hüpfburg, ein Kinder-Flashmob, Fotoshooting, Workshops, Kinderschminken, Kindertanzen, Dosenwerfen – das Kinderfestprogramm ist breit gefächert. Beginn des Kinderfestes ist um 13 Uhr. Am Samstagabend spielen auf der Kult-Park-Bühne die beiden Rockbands Startblock und One Oak.