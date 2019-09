Die Pizza wird im Kulturhaus erfunden 

Lüdenscheid – Fünf Wissenschaftler treten am Samstag beim 8. Science-Slam im Kulturhaus gegeneinander an und präsentieren ihre Forschungsergebnisse. Beim Wettkampf um den „Goldenen Hirnheimer“ wird der Theatersaal zum riesigen Forschungslabor und somit Schauplatz unterhaltsamer sowie skurriler Fachvorträge der besonderen Art.

Valerie Vaquet studiert den Masterstudiengang „Intelligente Systeme“ an der Uni Bielefeld. Aktuell arbeitet sie an ihrer Masterarbeit, in der sie sich mit maschinellem Lernen beschäftigt. Ihr Vortrag handelt von künstlicher Intelligenz und wie man neuronale Netze trainiert. Damit schaffte sie es 2018 bei einem der wichtigsten Science Slams Deutschlands (dem deutschen FameLab Finale) auf den zweiten Platz.

Daniel Meza Arredondo hat Physik in Mexiko studiert und promoviert zurzeit. In seiner Promotion beschäftigt er sich mit der Entwicklung von Materialien, um die Effizienz von Solarzellen zu steigern. Seit 2016 hat er viel Spaß daran, sein Promotionsthema zu veranschaulichen, und freut sich, wenn nach einem Slam-Gespräche mit dem Publikum entstehen. Der Gewinner des WoW- Science-Slams 2017 wird seinen neuen Vortrag „Pizza-Erfindungsprozess“ präsentieren.

Der Literatur- und Medienwissenschaftler Dr. Gerrit Lungershausen hat 2015 an der an der CAU Kiel promiviert und ist Lehrbeauftragter an der TU Hamburg-Harburg für Comicforschung sowie Fachbereichsleiter Kultur an der VHS im Main-Taunus-Kreis. Seine Schwerpunkte in Forschung und Lehre sind die Populärkultur und die Gegenwartsliteratur. Zu diesem Zwecke hat er sich mit Actionfilmen, den Zamonien-Romanen von Walter Moers oder dystopischen Endzeitszenarien beschäftigt.

Mit dem Essener Christofer mit F stellt sich ein deutschlandweit bekannter Slam-Poet zum ersten Mal einem wissenschaftlichen Wettstreit. Der Historiker und Linguist wird einen Vortrag über Männlichkeit im antiken Griechenland halten.

Johannes Hinrich von Borstel ist ein angehender Mediziner und einer der erfolgreichsten Science-Slammer Deutschlands. Er ist aufgrund seines Buches „Herzrasen kann man nicht mähen – Alles über unser wichtigstes Organ“ international bekannt.

Anders als beim Poetry Slam sind Requisiten, Powerpointvorträge oder Live-Experimente ausdrücklich erlaubt, doch wie bei allen Slamformaten gilt: Das Publikum ist die Jury und bewertet die Vorträge mit Punkten. Durch den Abend führt Moderator Marian Heuser. Der Science Slam beginnt um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) im Theatersaal. Tickets kosten 13 Euro, ermäßigt neuen Euro plus Vorverkaufsgebühr an der Theaterkasse.