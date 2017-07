Sommer-Special mit den Jazz-Docs

Lüdenscheid - „Figga’s Jazz Docs“ laden ein zum Sommer-Spezial: Am Samstag spielt die Gruppe ab 20 Uhr im „Haus Waldlust“ an der Lösenbacher Landstraße 155. Der Eintritt kostet für Nichtmitglieder 15 Euro, Mitglieder zahlen keinen Eintritt.

Bei günstiger Wetterlage spielen die Jazz-Docs unter freiem Himmel, bei ungünstiger Wetterlage in trockenen Räumen. Wild entschlossen operiert die Band „Figga’s Jazz Docs“ seit vielen Jahrzehnten an allen Orten, wo Dixieland, New Orleans Swing und Mainstream gerne gehört werden.

Der Namensgeber der Formation, Dr. Jürgen „Figga“ Ulm, trieb sich zu Studentenzeiten im damals weltberühmten Münchner „Allotria“ herum, spielte schon da mit vielen Größen des internationalen Jazz, wie auch der klassischen Musik. Ganz so wild wie in jenen Zeiten treibt er es nicht mehr an der Klarinette, heißt es seitens des Jazzclubs, aber er sei immer noch ein Großer an seinem Instrument.

Mit ihm musizieren Charlie Viesehohn (Trompete), Bernt Laukamp (Posaune), bekannt von der WDR-Big Band, Dr. Manfred „Menne“ Möhl (Banjo), Reinhard Küpper (Schlagzeug), bekannt von der New Orleans Jazz Band of Cologne, Michael Ledig (Bass) und Waldemar Kowalski (Tenorsaxofon). „Figga‘s Jazz Docs“ versprechen gute Stimmung, heiße Soli und auch das eine oder andere musikalische Schmankerl.