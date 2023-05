Samstag beginnt die Freibadsaison in Lüdenscheid

Von: Stefan Herholz

Am Samstag, 27. Mai 2023, beginnt im Familienbad in Lüdenscheid die Freibadsaison. © Thomas Seuthe Fotografie / Stadtwerke Lüdenscheid

Lüdenscheid – Die Bäderbetriebe Lüdenscheid GmbH (BBL), ein Tochterunternehmen der Stadtwerke Lüdenscheid, startet am kommenden Samstag, 27. Mai, in die diesjährige Freibadsaison.



Das Team der Bäderbetriebe Lüdenscheid um Leiter Ronald Eden weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass während der Freibadsaison am Nattenberg erweiterte Öffnungszeiten angeboten werden. Das Familienbad hat dann montags in der Zeit von 14 Uhr bis 21 Uhr geöffnet sowie dienstags bis freitags in der Zeit von 6.30 Uhr bis 21 Uhr. An den Wochenenden und an Feiertagen bleiben die Öffnungszeiten unverändert. Dann können Badegäste in der Zeit von 8 Uhr bis 20 Uhr schwimmen.



Wie bereits im Vorjahr bleiben das Vario- sowie das Lehrschwimmbecken (im Altbau) während der Freibadsaison geschlossen, teilen die Stadtwerke mit..



Während der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen hat das Familienbad wie folgt geöffnet: montags von 10 Uhr bis 21 Uhr, dienstags bis freitags von 6.30 Uhr bis 21 Uhr.



Weitere Informationen finden Interessierte auch auf der Website des Familienbades unter www.familienbad-nattenberg.de.