Das Theater auf Tour zeigt am Freitag "Das Sams feiert Weihnachten".

Lüdenscheid - Es ist Weihnachtszeit, und das Sams staunt: Was sind das nur für Flügelwesen, die angeblich im Himmel wohnen? Und warum stellt man sich Bäume ins Wohnzimmer? Aber irgendwas muss da schon dran sein, an diesem Weihnachten.

Was das ist, können kleine und große Besucher des Kulturhauses am Freitagnachmittag erfahren. Ab 15.30 Uhr gastiert das Theater auf Tour mit der Produktion „Das Sams feiert Weihnachten“ im großen Theatersaal.

Frei nach der Geschichte von Paul Maar erlebt das kleine, freche Wesen mit den roten Strubbelhaaren und den blauen Punkten sein erstes Weihnachtsfest, bei dem Papa Taschenbier auf einmal so viele Geheimnisse hat. Geklärt wird auch die Frage danach, wie sich Frau Rotkohl in Weihnachtsstimmung bringen lässt, wo sie doch Weihnachten hasst.

Für die Veranstaltung gibt es noch Karten zu Preisen zwischen 5,50 euro und acht Euro zuzüglich zehn Prozent Vorverkaufsgebühren an der Theaterkasse des Kulturhauses und – nach Vorrat – noch an der Tageskasse vor der Veranstaltung. An der Tageskasse gilt ein erhöhter Eintrittspreis.