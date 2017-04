STL sammelt den Wertstoff „Ideen“

Lüdenscheid - Der STL sammelt Verbesserungsvorschläge. Denn der Wertstoff „Müll“ frisst Geld: Fast 600.000 Euro im Jahr für die Beseitigung wilder Müllkippen. Zweimal tägliche Reinigung besonders missbrauchter Sammelstellen wie etwa an der Brüderstraße. Pick-Patrouillen durch die Innenstadt, weil die Menschen Flaschen und Essensreste in Grünanlagen und auf Wege werfen.

„Wir sind an manchen Ecken wirklich ratlos“, sagt Bernd Schildknecht. Also wolle man die Bürger selbst um Ideen bitten, sagt der Vorsitzende des STL-Werksausschusses. Gemeinsam mit Werkleiter Heino Lange lädt er daher zur ersten Bürgersprechstunde für den 9. Mai ein. Ab 18 Uhr will man im Sitzungssaal der Verwaltung, Am Fuhrpark, den Wertstoff „Ideen“ sammeln.

Der Bürger profitiere von sinkenden Kosten für solche Einsätze, betonen Schildknecht und Lange: „Das Geld würde direkt zurückfließen in die Gebührenkalkulation.“

An einigen Verbesserungsideen arbeitet man schon. So wird es einen Ortstermin im Ruhrgebiet geben, wo Wohnungsbaugesellschaften gute Erfahrungen mit versenkbaren Sammelstellen machten. Ein gepflegtes Umfeld sei attraktiv für Mieter.

Eine andere Idee – Schildknecht: „Wir haben auch Visionen“ – bezieht sich auf die Förderung eines „Mitmachgefühls“ in den Stadtteilen. Im Eichholz soll es eine Initialzündung zur „Kehrwoche“ im Stadtteil geben. Spontane Idee, ein gepflegteres Erscheinungsbild zu erreichen: „Für einen Eimer im Eichholz entwurzelten Löwenzahn gibt’s eine Grillwurst.“ Beim gemeinsamen Grillen könne man dann über die nächste Aktion beratschlagen.