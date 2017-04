„Blende 2017": Ramsch im rechten Licht

Lüdenscheid - Was für die einen Kitsch und Ramsch ist, ist für andere das Größte auf der Welt. Sammelleidenschaft steht im Mittelpunkt der „Blende 2017“. Bierdeckel, Armbanduhren, Kronkorken, Fußballbildchen, Teddys, Puppen oder Kaffeetassen – die Welt der Sammler ist vielfältig, und wir wollen sie kennenlernen.

Mit „Kitsch und Ramsch – Sammelleidenschaft“ steigt unsere Zeitung in die 43. Runde des Deutschen Zeitungsleser-Fotowettbewerbs für alle Fotobegeisterten ein. Wer mitmacht, hat die Möglichkeit, seine Sammelleidenschaft gleich zweifach zu vergolden. Auf regionaler Ebene zeichnen wir die drei besten Bilder mit 200, 100 oder 50 Euro, Medaillen und Urkunden aus. Unser Partner Prophoto in Frankfurt übernimmt dann die bundesweiten Endausscheidung. In diese gelangen alle von den „Blende“-Zeitungen ausgezeichneten Wettbewerbsbeiträge. 133 Preise im Gesamtwert von mehr als 40 000 Euro werden von Prophoto vergeben.

Jede Medaille hat zwei Seiten: Die Begeisterung für Kitsch und Ramsch kann bei dem Wettbewerb ebenso in den fotografischen Fokus gerückt werden wie das Unverständnis darüber. Kitsch und Ramsch beinhaltet aber nicht nur Sammlerstücke, sondern auch Krimskrams und Gebrauchsgegenstände aus einer vergangenen Zeit. Das „Blende“-Thema ist gleichzeitig auch eine Entdeckungstour. Der Speicher mit seinen aus der Mode gekommenen Schätzen, der Garten, in dem bisweilen auch antike Statuen residieren, Garage, Schuppen, Keller – nur wenig ist noch eine kitschfreie Zone.

Wer allerdings auf dem Siegertreppchen landen will, sollte nicht nur den Auslöser seiner Kamera betätigen. Denn gerade Sammlergegenstände müssen ins rechte Licht gerückt werden. Die Bildgestaltung sollte man nicht dem Zufall überlassen, wobei „Kitsch und Ramsch“ den Vorteil hat, beim Fotografieren geduldig zu sein. Wie immer zählt auf regionaler Ebene die Idee, die hinter dem Bild steckt, mehr als der gekonnte Umgang mit Fotobearbeitungsprogrammen. Einsendeschluss ist der 29. September. Die Fotos können in einer dem MZV angeschlossenen Geschäftsstelle abgegeben werden oder im Medienhaus der LN an der Schillerstraße 20, 58511 Lüdenscheid. - rudi