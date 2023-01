„Samba habe ich getanzt“: Elisabeth Thomas wird 100

Von: Thilo Kortmann

Teilen

Elisabeth Thomas hat ihren 100. Geburtstag mit dem Bürgermeister Sebastian Wagemeyer (rechts) gefeiert. © Thilo Kortmann

Vor 100 Jahren wurde Elisabeth Thomas geboren. Leidenschaft: Tanzen!

„Komm, lass dich drücken“, sagt Elisabeth Thomas zum Bürgermeister bei ihrer großen Geburtstagsfeier im Johanniter-Haus am Hagedornskamp. „Samba“ antwortet die Seniorin mit strahlenden Augen kurz und trocken auf die Frage nach ihrem Lieblingstanz.



Ich hab die Sonne im Herzen.

100 Jahre alt ist die Lüdenscheiderin am gestrigen 4. Januar geworden. Das Tanzen mit Ehemann Jaro war ihre große Leidenschaft. Die Feier, zu der auch ihr Sohn Wolf-Dieter Thomas gekommen ist, wird mit einem Gläschen Sekt begonnen. „Stößchen“, so das Geburtstagskind.



100. Geburtstag und Neujahrsempfang

Angestoßen wird auch auf das neue Jahr, die Feierlichkeiten werden mit dem Neujahrsempfang samt Gottesdienst verbunden. „Ich wünsche Ihnen viel Glück und Gesundheit. Nur mit dem Sonnenschein klappt das heute nicht“, gratuliert Sebastian Wagemeyer, während es draußen in Strömen regnet. „Ich hab die Sonne im Herzen“, antwortet Elisabeth Thomas schlagfertig.



Dann fügt sie hinzu: „Ich möchte Euch für die schöne Feier danken und dass es so etwas Schönes wie das Johanniter-Haus für uns Senioren gibt.“



Mit 99 Jahren eingezogen

Die Lüdenscheiderin ist erst eine junge Mitbewohnerin. Mit 99 Jahren ist sie im Johanniter-Haus eingezogen, zuvor hat sie 70 Jahre in einer Wohnung am Wermecker Grund gelebt, „direkt um die Ecke“, sagt Sohn Wolf-Dieter. Ehemann Jaro verstarb im Alter von 93 Jahren, „die Eiserne Hochzeit, den 65. Hochzeitstag, haben sie noch miteinander gefeiert“, so der 79-jährige Sohn. Die letzten Jahre konnte sie durch die Betreuung der Diakonie und mithilfe der Verwandtschaft noch in ihrer Wohnung bleiben.



Vertrieben aus Sudentenland

Geboren wurde Elisabeth Thomas nicht in der Bergstadt, sondern vor 100 Jahren in Friedland, ehemals Sudetenland. 1945 wurden sie und Ehemann vertrieben, machten die Kriegszeit durch, landeten im bayerischen Erding, lebten dort sechs Jahre lang. 1952 verschlug es sie nach Lüdenscheid, Ehemann Jaro arbeitete als Kaufmann, seine Frau war Hausfrau.



Ganz wenig Alkohol, kein Nikotin, wenig Männer.

Mit Ehemann Jaro besuchte sie häufig die Tanzschulen Lang und Scheibelhut. Dort tanzten sie die Lateinamerikanischen Tänze. Verreist sind sie nicht oft, „ein Mal Tunesien.“ Lange Spaziergänge auf dem Friedhof, gestrickt und gehäkelt hat sie immer gerne. Heute hält sie tägliche Gymnastik fit.



„Ganz wenig Alkohol, kein Nikotin, wenig Männer“, sagt ihr Sohn, der den trockenen Humor von ihr geerbt hat: „So viele Männer wie heute hatte sie noch nie im Arm“, fügt er lächelnd hinzu.